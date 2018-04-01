Лімфатична система захищає увесь організм людини

Лімфатична система організму людини - це система його захисту, яка намагається проконтролювати, виявити і вчасно знешкодити все небезпечне й чужорідне, аби воно не потрапило у кровотік.

Всі знають, що кров до тканин надходить по артеріях, а відтікає - по венах. Але не всім відомо, що поруч із венозними судинами розташовані і лімфатичні, по яких циркулює лімфа, - рідина, вироблення якої відбувалося безпосередньо в клітинах. Вони "під`єднані" до всіх органів, які контактують із наколишнім середовищем: шкіри, легенів, статевих органів, кишечнику, ротової й носової порожнин. Якщо в клітинах і тканинах з`являється запальний процес, відтік по венозній системі блокується, натомість включається лімфатична. У нормі вона теж працює, але відтік лімфи відбувається буквально краплинами. І цього достатньо, щоб виводити шкідливі речовини, які утворюються внаслідок будь-яких ушкоджень та знешкоджувати їх. Тож, якщо, у людини немає видимих запалень, це означає, що організм спокійно справляється зі своїми проблемами.

Проте, якщо процес руйнування тканини стає доволі об`ємним і обсяг руйнації збільшується, внаслідок чого виникає запалення, організм намагається захиститися від утворених токсинів, перекриває венозний відтік і включає активний лімфовідтік. При цьому можуть набрякати тканини. Це пов`язано з тим, що пропускна спроможність лімфатичної системи менша за пропускну спроможність венозної.

Лімфовузли блокують поширення інфекції.

Лімфатичні вузли - ще один компонент цієї захисної системи. Вони розміщені по всьому тілу, їх налічується кілька сотень. Роль їх полягає в тому, щоб затримати інфекцію та інші токсичні мікроорганізми, не допустити їх розповсюдження. Якщо лімфовузол збільшився, це означає, що в ньому накопичилися лімфоцити, які намагаються заблокувати проходження токсинів. Якщо їм це не вдається, у лімфовузлі починається запальний процес - місцеве підвищення температури, щоб спалити шкідливі речовини. Якщо ж "не вистачає сил" і лімфоцити гинуть - запалення переходить в гнійний процес.

Як посилити лімфоутворення.

Щоб вчасно і повною мірою виводилися токсини, лімфоутворення в організмі має бути повноцінним. Особливо важливо, щоб цей процес відбувався в легенях та кишечнику - органах, які мають найбільшу контактну площу з чужорідними організмами. Яким чином запустити лімфосистему в цих органах? Дуже просто. Це відбувається автоматично, якщо людина дотримується здорового способу життя. Передусім потрібно налагодити регулярне 5-6-разове харчування з вживанням невеликої кількості жиру. Річ у тім, що лімфатична система включається через 15-20 хвилин після потрапляння їжі в організм. Механізм цього дійства такий: у разі надходження їжі з жиром печінка виділяє жовч, яка вступає в реакцію з жиром, активуючи ферменти підшлункової залози. Ті розщеплюють жир, після чого він потрапляє в організм з кишечника. Але звідти жир надходить не в кров, а в лімфу. Тож саме жир формує основну частину лімфи кишечнику. Отже, коли людина з`їдає шматочок сала, вона вмикає процес лімфотворення.

Щоб посилити лімфатичну систему, потрібна ще й клітковина. Це добре знали наші пращури, які мудро говорили: дурне сало без хліба. Адже хліб раніше випікався з борошна грубого помелу, яке містить висівки. Вони прибирають з кишечнику значну частину токсинів, а отже, лімфа менше забруднюється, лімфатична система працює без перевантаження й ефективно справляється з усіма токсинами, які потрібно знешкодити. Наші дідусі й бабусі знали ще одну премудрість: сало потрібно вживати не лише з хлібом з висівками, а й з часником та цибулею. Бо ефірні олії цих пряних овочів дуже добре зв`язуються з жиром і разом із ним потрапляють у лімфатичну систему, подразнюючи лімфатичні судини та стимулюючи цим само утворення лімфи, швидкість її пересування. Окрім того, вони подразнюють та пробуджують лімфоцити, щоб вони чогось поганого не прогавили. Хто боїться запаху часнику й цибулі може скористатися хроном, гірчицею, імбирем, куркумою, корицею, фенхелем, кропом чи будь-якими іншими пряними рослинами, додаючи їх до страв, що містять жир (вершкове масло, сметана, олія тощо).

Але це "дорослий" засіб посилення роботи лімфатичної системи. Хто ж продовжує боятись атеросклерозу (хоча від вищенаведенного способу він прогресувати не буде) може вживати часник чи інші прянощі на рослинній олії. Імунна система буде Вам вдячна. Одночасно підвищиться імунітет до вірусних інфекці та ГРЗ. По за увагою залишилась прекрасна половина людства (жінки) та квіти життя (діти). Для них засоби посилення активності лімфатичної системи більш приємні. Берете 1-2 яєчних жовтки (без білку що може стати аллергеном), додаєте 3-4 ложки цукру, притрушуєте корицею, куркумою або іншими пряноароматичними рослинами (за смаком) та розтираєте. Модифікований "гоголь-моголь" вживати краще вранці 1-2 рази на тиждень.

Якщо ж Ви ладні для свого здоров"я витратити ще більше часу - можете скористатись таким рецептом. Розтираєте зі склянкою цукру 4 жовтки разом з білками, за смаком додаєте прянощі, заливаєте 2-3 склянками теплого молока, розмішуєте до однорідної консистенції, ставите на невеликий вогонь та продовжуєте перемішувати доки з поверхні зникне піна (згорнуться білки), а консистенція стане більш-менш густою, охолоджуєте та ставите у морозильник. Через кілька годин морозиво з імуностимулюючим ефектом буде готовим. Якщо є аллергія на яйця, можно скористатись таким рецептом. 4 яєчних жовтки розтерти зі склянкою цукру, за смаком додати прянощі та 2-3 склянки вершків, перемішати, поставити на невеликий вогонь і постіно перемішувати до загустіння не доводячи до кипіння, охолодити та в морозильник. А далі - відомо.

Щоб посилити лімфотік у ділянці легенів (це потрібно у разі захворювань органів дихання), можна скористатися перевіреним народним рецептом: вжити 1 столову ложку козиного жиру (дітям - 1 чайну ложку). Щоб полегшити цю процедуру, козиний жир можна покласти в гаряче молоко. Добре додати до нього часнику чи інші прянощі, які посилять ефект. Ще одним дієвим лімфостимулювальним й лімфоочисним засобом є суміш внутрішнього свинячого сала з алое.

Розповідаючи про лімфатичну систему, потрібно згадати й про інші її важливі компоненти, ослаблення яких відразу позначається на здоров`ї людини. Тому важливо не лише знати про них, а й створювати їм комфортні умови існування в організмі, щоб вони якомога довше оберігали й захищали людину.

Лімфоцити - протистоять найагресивнішим мікроорганізмам

Лімфоцити - це "бойові одиниці" лімфатичної системи, які виробляються у кістковому мозку, а далі прямують туди, де потрібен їхній захист. Лімфоцити мають особливість відчувати, в якому органі змінилося природне середовище (із слаболужного на кисле) внаслідок вторгнення чужорідних організмів, виникнення запальних процесів, і поспішають саме туди. Окрім того, вони (В-лімфоцити) виробляють антитіла до всіх вірусів і бактерій, з якими стикалася людина, і таким чином вони перестають бути небезпечними для неї.

У людському організмі, окрім кісткового мозку, є ще один орган, який продукує лімфоцити, - вилочкова залоза (тимус). Вона виробляє Т-лімфоцити, які є найсильнішими з-поміж всіх, їх ще називають кілерами. Саме вони вбивають онкоклітини та інші агресивні чинники в організмі. Їх можна порівняти з внутрішньою "службою безпеки". Найпродуктивніше вилочкова залоза працює до статевого дозрівання, потім починає поступово атрофуватися, у віці 40 років працює вже наполовину, а у 60 - лише на 10%. Але це не означає, що людина приречена. Йдеться лише про те, що з віком вона має ще уважніше ставитися до свого здоров"я, застосовуючи всі запобіжні заходи. Бо, якщо в організмі бракує Т-лімфоцитів, які знищують ракові клітини, потрібно не допустити їх утворення. Зокрема, постійно вживати вітаміни-антиоксиданти, які у випадку потрапляння канцерогенних (що спричинюють рак) речовин, відразу їх зв`яжуть і виведуть. До антиоксидантів передусім належать вітаміни А (морква, гарбуз, шипшина, абрикос, печінка тріски тощо), С (цитрусові, капуста, шипшина, чорна смородина тощо), Е (нерафінована олія, соняшникове насіння, горіхи тощо).

Для збереження лімфоцитів потрібно уникати стресів, бо у разі їх виникнення гормональна система "давить" захисну. Крім того, стреси "вбивають" лімфоклітини в місцях їх зосередження - лімфовузлах, селезінці, вилочковій залозі.

Інтрерферони й імуноглобуліни - виявляють і зменшують активність чужорідних бактерій та вірусів.

Однак лімфоцитами система захисту людського організму не обмежується. Вона має ще багато інших "стражів". Зокрема, інтерферони. Це білки, які, виявивши генетично чужорідний організм (онкоклітину, бактерію чи вірус), позначають його (неначе маркером), щоб інші імунні клітини могли його знищити. Система інтерферонів має свою спеціалізацію: один відповідає за злоякісні утворення, інший - за віруси тощо.

Імуноглобуліни теж належать до "підрозділів внутрішньої міліції" організму, нагадує систему добровільних народних дружинників (ДНД). Вони виявляють і зв`язують агресорів на різних рівнях. До того ж працюють у двох напрямах - борються безпосередньо з шкідливими мікроорганізмами та їхніми токсинами, які можуть спричинити серйозні порушення в роботі органів. Якщо інтерферонів та імуноглобулінів достатньо в організмі людини, її здоров`я у безпеці. Якщо ж їх бракує, вона хворіє знову й знову, навіть унаслідок уже "знайомих" організму інфекцій.

Імуноглобуліни й інтерферони виробляються з амінокислот, які надходять в організм із білковою їжею. До того ж для кожного виду імуноглобулінів та інтерферонів потрібне "своє меню" - свій набір амінокислот. Тож білкова їжа в раціоні людини має бути різноманітною: м`ясо, риба, молочні продукти, бобові, горіхи тощо. Але це ще не все. Білки в організмі людини мають засвоїтися, а не "бродити" та "гнити". Для цього потрібно, щоб у шлунку виробилося багато шлункового соку, а цей процес запуститься лише в тому разі, якщо страви будуть смачними. Якщо людина їсть без апетиту, а лише тому, що це потрібно, користі від того вона не отримає. Навіть дієтична їжа повинна бути смачною. Інакше втрачається сенс її вживання.

Наступною в цьому ланцюжку є печінка, яка збирає всі амінокислоти. Тож лімфатична система напряму залежить від стану печінки. А щоб він був належним, печінка має регулярно очищуватися, викидаючи жовч. Це відбувається під час надходження їжі, яка містить невелику кількість жиру. А отже, здоров`я печінки потребує 5-6-разового харчування на добу. І звичайно ж здорової їжі: без консервантів, ароматизаторів та багатьох інших хімічних домішок.

Кількість імуноглобуліну й інтерферону також залежить від надходження в організм вітаміну А, який стимулює процес їх вироблення на слизових оболонках. Про те, в яких продуктах він міститься, ми вже говорили вище.

Тож усі органи й системи людського організму функціонують за єдиними законами. Дотримання головних засад здорового способу життя, зокрема повноцінного й регулярного харчування, убереже людину від багатьох проблем зі здоров`ям. Не даремно ж ще Гіппократ казав, що ми є тим, що їмо.