14 чоловік отруїлися шаурмою в Києві

Як повідомляє «Магнолія-ТБ», вночі 28 серпня в "швидку допомогу" почали поступати виклики з Деснянського району столиці. Люди скаржилися на нудоту, блювоту, різке підвищення температури. До ранку госпіталізованих було вже 14, зокрема двоє дітей. Як з`ясувалося, всі вони купували шаурму в одному з наметів біля станції метро "Лісова".

"Постраждалих, у яких були всі ознаки гострої кишкової інфекції, ми доставили в інфекційні відділення лікарень", - повідомив головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій ВЕРШИГОРА. Госпіталізувати доводилося цілі сім`ї. Лікар-інфекціоніст київської лікарні № 9 Володимир СИРОТИНСЬКИЙ був на чергуванні, коли "швидка" привезла двох жінок і двох чоловіків. "В одній із сімей важчий стан був у дружини, в іншій - у чоловіка, - говорить лікар. - Температура під 40, пронос, блювота - все це симптоми гострої харчової токсикоінфекції".

Як стверджують потерпілі, вони їли шаурму і хот-доги. Визначити, який збудник викликав захворювання, можна тільки через три доби після того, як зроблено посів. Але часу втрачати не можна, оскільки стан людей може погіршитися. Пацієнтам відразу призначають антибактеріальні препарати, до яких чутлива більшість збудників кишкової інфекції. Можна припустити два варіанти: носієм інфекції є хтось з обслуговуючого персоналу, або збудники потрапили в неякісні продукти.