Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Клопотання групи слідчих про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту задовольнити частково», – заявила суддя Мирослава Марченко.

Василишина заарештували до 3 вересня.

Його захист заявляє про тиск на суд.

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Як повідомляв УНІАН, 8 липня генеральний прокурор Юрій Луценка і голова СБУ Василь Грицака заявили про затримання заступника міністра охорони здоров’я Василишина, підозрюваного у хабарництві.

Луценко заявив, що Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. За словами Луценка, директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.

Під час обшуків у зловмисників було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Проти заступника міністра та його спільника відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).