Щоп’ята родина в Україні не має можливості купувати ліки - МОЗ

Як повідомили УНІАН в МОЗ, сьогодні кожна п’ята сім’я не має спроможності купити ліки, і зниження їх доступності продовжує зростати.

МОЗ працює над запровадженням державного регулювання цін на основні лікарські засоби та референтного ціноутворення, перегляду належної практики лікарських призначень та рецептурного відпуску ліків, розробки національної Концепції імпортозаміщення та розвитку вітчизняного фармвиробництва. У відомстві вважають, в Україні є всі умови, що дозволяють розробляти, реєструвати та виробляти вітчизняні якісні, ефективні, безпечні та доступні лікарські засоби. Для реалізації цієї стратегії необхідним є об’єднання зусиль Уряду, міністерств, виробників та дистриб’юторів ліків, зацікавлених інвесторів, створення міцної технологічної та науково-інноваційної платформи.

Першочерговими заходами державного регулювання цін на основні лікарські засоби учасниками засідання було визначено впровадження механізму державної реєстрації цін замість декларування змін оптово-відпускних цін; встановлення граничних оптово-відпускних та роздрібних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення; впровадження Державного реєстру цін; створення Міжвідомчої експертної ради для здійснення державної реєстрації граничних оптово-відпускних та роздрібних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення або їх перереєстрацію, а також проведення незалежної експертизи; запровадження методу референтного ціноутворення на основні лікарські засоби, вартість яких може відшкодовуватись за рахунок державного бюджету та інших залучених коштів; запровадження постійно діючого моніторингу системи цін на основні ліки, що закуповуються за бюджетні кошти та за державними цільовими програмами.

На думку фахівців, варто невідкладно створити перелік лікарських засобів, що підлягають імпортозаміщенню, та визначити препарати, які можливо виробляти в Україні з урахуванням клінічних, фармакологічних та технологічних особливостей. Важливим аспектом має стати підтримка та захист вітчизняних виробників, що будуть задіяні в реалізації програми, створення такої цінової політики, яка б забезпечувала рентабельність заводів, дистриб'юторів і аптек і, водночас, гарантувала б доступність ліків.