Фізичні вправи допомагають запобігти раку грудей

Дівчата і молоді жінки, що регулярно займаються фізичними вправами у віці від 12 до 35 років, мають значно нижчий ризик виникнення раку грудей перед клімаксом, в порівнянні з тими, хто вів менш активний спосіб життя, як показує нове дослідження.

У найбільшому і найбільш докладному на теперішній час аналізі даних про ефективність вправ у попередженні передклімактеричного раку грудей, при дослідженні майже 65 тисяч жінок, виявилося, що ті, хто був фізично активний, мали на 23% нижчий ризик виникнення раку грудей. Зокрема, високий рівень фізичної активності у віці 12-22 років найсильніше сприяв низькому показнику ризику виникнення раку грудей.

"Ми не маємо стратегії для попередження передклімактеричного раку грудей, але наші відомості ясно показують, що фізична діяльність в період юності і молодої зрілості може сповна окупитися скороченням ризику раннього виникнення раку грудей у жінок, - повідомляє автор дослідження Грахам Колдітз, - Це - ще одна причина заохочувати дівчат і молодих жінок регулярно займатися спортом".

Чверть всіх випадків виникнення раку грудей діагностована у жінок перед клімаксом. Численні дослідження показали, що фізична діяльність зменшує ризик постклімактеричного раку грудей, але деякі дослідження, які вивчали вплив вправ на ризик раку грудей перед клімаксом, дали суперечливі результати.

Для поточного аналізу, дослідники вивчили дані по ряді параметрів у жінок у віці від 24 до 42 років. 65 тисяч жінок заповнили докладні річні анкети про рівень своєї фізичної активності з 12 літнього віку. Після шести років дослідження, у 550 жінок був діагностований рак грудей.

Дослідники виявили, що коефіцієнт захворюваності інвазивним раком грудей у встановленому віці складає 194 випадки на - 100 тисяч жінок у найменше активних жінок проти 136 випадків у активніших. Рівень фізичної активності, описаний більшістю активних жінок був еквівалентний 3,25 годинній пробіжці або 13 годинній прогулянці в тиждень. Ефективність вправ не була пов`язана з конкретним видом спорту або інтенсивністю, але мала відношення до загальної активності.

"Ви не повинні бути марафонським бігуном, щоб одержати перевагу зменшеного ризику в результаті вправ", - додав Колдітз.

Одна з основних теорій, що пояснюють нижчий рівень ризику виникнення раку грудей серед активних молодих жінок, - те, що фізичні навантаження зменшують у них дію естрогену. Численні дослідження показали, що, чим більше жінка піддавалася дії естрогену, тим більше у неї ризик виникнення раку грудей. Таким чином, жінки, у яких пізніше починалися менструації або які рано увійшли до клімактеричного періоду, мають нижчий ризик виникнення раку грудей. І у фізично активних молодих жінок, з більшою вірогідністю, пізніше починаються такі періоди, так само у них менше вірогідність регулярних циклів в початкові періоди

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