Гіпертонічна хвороба в наші дні дуже поширена, особливо в промислово розвинених країнах. Підвищений артеріальний тиск часто виникає вже в підлітковому віці, хвороба стрімко молодіє, як і більшість захворювань серцево-судинної системи.

Гіпертонічна хвороба і атеросклероз стають найважливішою причиною передчасної смертності населення. Проте найчастіше — це жіноча проблема. Дві третини тих, хто страждає від цієї недуги – представниці прекрасної статі.

Як виникає гіпертонічна хвороба?

Це якраз той самий випадок, про який можна з впевненістю сказати: «Всі хвороби від нервів». У ланцюгу розвитку гіпертонічної хвороби першою ланкою зазвичай є емоційне переживання. Ні для кого не секрет, що навіть у здорової людини сильне душевне потрясіння супроводжується найрізноманітнішими фізичними реакціями з боку організму.

Пригадайте, наприклад, вашу типову реакцію страху. Швидше за все, в неї входить прилив крові до обличчя, або, навпаки, вам стає холодно, у вас починають тремтіти ноги, кров, як кажуть, «стукає в скронях» і т.д. Щось подібне відбувається при кожній дуже сильній емоції. На деякі переживання організм реагує, зокрема, і підвищенням артеріального тиску.

У людини, що має схильність до гіпертонічної хвороби або вже захворює нею, ці реакції протікають трохи інакше. Якнайглибша емоційна реакція, яка у неї виникає, найчастіше буває неадекватна причині, яка може бути малозначною. І реакція ця завжди супроводжується значним підвищенням артеріального тиску.

Причому якщо у здорової людини підвищений на емоційному фоні тиск швидко приходить в норму, то у того, що захворює гіпертонічною хворобою цей стан не проходить довго.

Є ще одна особливість: в міру повторення такої реакції (а повторюється вона все частіше по найменш значних причин) гіпертонія поступово закріплюється на все більший термін.

Високий артеріальний тиск поступово починає сприйматися організмом як норма і на підтримку цієї «норми» йдуть чималі сили.

При регуляції гіпертонія стає все більш стійким станом і врешті-решт гіпертонічна хвороба переходить в хронічну форму. Змінюються її симптоми.

У початковому періоді гіпертонічна хвороба виявляється нестійким підвищенням артеріального тиску, періодичними головними болями, серцебиттям, іноді болями у області серця і відчуттям тяжкості в потилиці.

На пізнішому етапі, коли підвищення артеріального тиску стає все більш стійким, з`являються запаморочення, відчуття оніміння в пальцях рук і ніг, приливи крові до голови, «мушки» перед очима, поганий сон, швидка стомлюваність.

Гіпертонічну хворобу, як і будь-яке хронічне прогресуюче захворювання легше попередити, ніж лікувати.

Профілактика гіпертонії

Припинення паління. Одна з найбільш важливих змін образу життя з погляду профілактики захворювань серцево-судинної системи, в першу чергу ІБС.

Зниження надмірної маси тіла. Зменшення маси тіла супроводжується зниженням артеріального тиску, а також сприятливо впливає на деякі чинники ризику (цукровий діабет, гіперліпідемія, гіпертрофія міокарда).

Зменшення вживання кухонної солі. Результати контрольованих досліджень показали, що зменшення споживання куховарської солі з 10 до 4,5 г/добу призводить до зниження артеріального тиску систоли на 4-6 мм рт. ст. Найбільш виражений ефект при цьому спостерігається у пацієнтів з надмірною масою тіла і літніх людей.

Зменшення споживання алкоголю. Рекомендована доза алкоголю в перерахунку на чистий етанол складає 20-30 г для чоловіків (відповідає 50-60 мл горілки, 200-250 мл сухого вина, 500-600 мл пива) і 10-20 г для жінок.

Комплексна корекція дієти. Слід збільшити кількість овочів і фруктів, продуктів, багатих калієм, магнієм і кальцієм, риби і морепродуктів, обмеження тваринних жирів.

Збільшення фізичної активності. Рекомендується швидка ходьба, плавання протягом 30-45 хвилин 3-4 рази в тиждень. Ізометричні навантаження (атлетизм) можуть сприяти підйому артеріального тиску.

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