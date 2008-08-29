300 мільйонів людей у світі мають психологічні проблеми

Всесвітня Організація Охорони Здоров`я (World Health Organization) стверджує, що не менше 300 млн. жителів планети страждають від яких-небудь психологічних розладів.

За оцінками Національного Інституту Психічного Здоров`я США (National Institute of Mental Health), близько 60 млн. американців - фактично, кожен п`ятий житель країни - страждають від яких-небудь психологічних розладів

Міністерство охорони здоров`я США (Department of Health) в 2006 році дійшло до висновку, що лікування цих розладів обходиться в $205 млрд. щорічно, при цьому індустріально розвинені країни витрачають на ці цілі приблизно 15% засобів, що виділяються на охорону здоров`я, - тобто, більше, ніж витрачається на лікування всіх форм раку.

Асоціація Розробників і Виробників Фармацевтичної Продукції Америки (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) повідомила, що нині в США випробовуються більше 300 нових препаратів, призначених для лікування психологічних розладів. У цю категорію входять не тільки такі недуги, як шизофренія і депресія, але і старече недоумство, аутизм, наркоманія, алкоголізм і нездатність приборкати свій апетит.

В цілому, 66 нових препаратів призначено для боротьби з депресіями, 26 - з різного роду залежностями (від наркотиків, алкоголю, тютюну і ін.), 54 - неврозів, 89 - недоумства (включаючи хворобу Альцгеймера). Серед них - вакцина, яка потенційно здатна позбавляти від пристрасті до кокаїну.

Асоціація Розробників і Виробників Фармацевтичної Продукції Америки підкреслює, що для розробки нового медичного препарату нині, в середньому, потрібно витратити $1.3 млрд. і 10-15 років досліджень і випробувань.

likar.info/news