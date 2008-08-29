Учені розкрили секрет перших слів дитини

Канадські вчені з університету Британської Колумбії з`ясували, чому першими словами дитини багатьох країн світу є, як правило, слова мама й тато.

Фахівці стверджують, що вся справа у звуковій структурі слів.

Психолог провела експеримент за участю 22 немовлят у віці 2-3 днів, яким давали слухати запис слів із повторюваними складами типу мубаба й пенана, а також запис слів, у яких повторюваних складів не було. При цьому під час прослуховування вчені фіксували активність мозку дитини.

Виявилося, що при повторах у словах у дитини спостерігалося збільшення активності в скроневій і лівій лобовій частках кори головного мозку. У той час як на інші слова не було помічено практично ніякої реакції.

Тому психолог припустила, що назви батьків і найближчих родичів у різних мовах складаються з повторюваних складів не випадково, а саме тому, що діти найкраще реагують на повторювані звуки.

Як відомо, ліва лобова частка в правшів відповідає за такі якості людини, як увага, абстрактне мислення, здатність до самоконтролю й критичної самооцінки. А скроневі частки обробляють слухові відчуття, перетворюючи звуки в слова.

Таким чином, підсумовує вчений, діти народжуються вже зі здатностями сприймати й вивчати рідну мову систематично.

ua.korrespondent.net