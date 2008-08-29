Овочі для любителів м`яса

Якщо ви жити не можете без м`яса, при цьому з ненавистю дивитеся на огірки, помідори і зелень, а ваша улюблена фраза: "Я не козел, траву не їм!", вам варто дізнатися, навіщо природою взагалі придумано вживати в їжу овочі і фрукти, ягоди і горіхи.

Хижак або вегетаріанець?

Жаркі дебати йдуть вже не одну тисячу років. Відсутність кігтів і іклів виключає можливість здобувати собі їжу, вбиваючи тварин. А необхідність готувати їжу на вогні підтверджує нездатність людського роду легко розжувати м`ясо. Зуби людини - гострі, довгі різці, короткі притуплені ікла і плоскі корінні - теж не схожі на зуби хижака. Вони, скоріше, призначені для тривалого перетирання рослинної їжі. Кишечник у людей, як і у травоїдних, в 6 разів довший, ніж у м`ясоїдних. Адже рослинна їжа розщеплюється набагато повільніше, ніж м`ясо. Температура крові у людини нижча, ніж у хижаків, наприклад, у собаки, а це дуже важливо: при нижчій температурі м`ясо не засвоюється в потрібному ступені в кишечнику людини, як це відбувається у хижака.

Сподіваємося, що цей екскурс в організм людини спонукає навіть найпереконаніших м`ясоїдів доброзичливіше подивитися на шпінат або морквину.

Овоч м`ясу друг

Дефіцит овочів, фруктів і ягід - одна з найпоширеніших і найтиповіших помилок харчування. Результати однобокої м`ясної "дієти" - інфекційні хвороби, втрата імунітету, розвиток спадкових хвороб. Їх загрозу можна ослабити або навіть запобігти, дотримуючи балансу у вживанні продуктів.

Вся овочево-фруктова братія - це основні і незамінні постачальники вітамінів, пектину і клітковини, органічних кислот і вуглеводів в наш організм. Так, один з найважливіших для здоров`я елементів - залізо - якнайповніше засвоюється при поєднанні м`ясних страв з овочами або фруктами. Річ у тому, що в овочах і фруктах міститься багато вітаміну С, або аскорбінової кислоти. Саме цей вітамін є найсильнішим стимулятором всмоктування заліза.

Існує чітка залежність між вмістом в продуктах вітаміну С і швидкістю і об`ємом засвоюваності заліза.

Ваше правильне меню

Ідеальне меню - це поєднання м`яса з овочами, крупами, зеленню і свіжовичавленими соками. Комбінуйте порцію вашого улюбленого біфштекса або курячого філе з овочевими салатами, наприклад, з помідорів з листовим салатом і цибулею. Хороша ідея - додавати в заправку для салату лимонний сік, багатий аскорбіновою кислотою. Корисно поєднувати в гарнірі до основної страви свіжу молоду картоплю з капустою. За обідом або вечерею випивайте стакан апельсинового соку - і засвоюваність заліза організмом виросте більш ніж в 2 рази!

При приготуванні овочів варто знати, що вміст заліза в них підвищується при недовгій термічній обробці (близько 15-20 хвилин). Так, залізо з свіжої белокочанної капусти засвоюється організмом на 5%, а після тушкування - на 15%. Брокколі і зовсім дивує результатами: з 6% в свіжому вигляді до 30% у вареному.

І ще одна порада: не готуйте овочі про запас. Після доби перебування в холодильнику їх корисність значно знижується.

Отже, харчуємося гармонійно і живімо здорово!

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