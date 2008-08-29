Як краще доглядати за шкірою обличчя

Щоб мати красиве чисте обличчя, треба доглядати за ним за тими правилами, які диктує тип вашої шкіри.

Якщо харчуватися абияк або дозволяти собі дуже багато, швидше за все, доведеться розпрощатися зі свіжою, чистою шкірою. Іноді проблеми виникають після зміни місця проживання і, відповідно, клімату. Стреси, гормональні зміни, перевтома і постійна втома залишають сліди на обличчі. Шкіра стає сухішою взимку, влітку більше проблем доставляють пори, що розширилися, і чорні крапки. З роками шкіра теж міняється і стає сухішою.

Перш ніж купити нову косметику або крем, корисно провести нескладний тест і визначити свій тип шкіри

Якщо вам ніколи не доводилося замазувати плями на обличчі і боротися з жирним блиском, а в дзеркалі ви незмінно бачите гладке рожеве обличчя, у вас нормальна шкіра. Немає вугрів і розширених судин, пори бувають помітні тільки на крилах носа і підборідді. Після вмивання з милом ви не відчуваєте сухості, вам підходить будь-яка косметика і креми. Правда, такі щасливчики зустрічаються не часто.

Звичайно, і на нормальній шкірі можуть час від часу з`являтися прищі. Якщо таку шкіру правильно очищати, живити і регулярно доглядати, поява зморшок чекає вас тільки в глибокій старості. З іншого боку, якщо відноситися до свого багатства недбало, стан шкіри може змінитися в гіршу сторону.

У юності власниці сухої шкіри вигідно відрізняються від одноліток: шкіра тонка, ніжна, гладка. Вони найчастіше позбавлені від такої неприємності, як прищі і вугрі. Обличчя має матовий, тьмяний відтінок і непомітні пори. Якщо ваше обличчя помітно реагує на погоду, а після вмивання з`являється стягнутість, свербіння і лущення, у вас суха шкіра. Вона схильна до веснянок і родимок і, на жаль, швидко старіє.

На сухій шкірі пори звужені і виділяється недостатньо шкірного сала, тому їй потрібний додатковий захист від дії зовнішнього середовища. Вам особливо важливо правильно очищати шкіру, живити і зволожувати, тому що вона стає сухішою і швидко втрачає еластичність. Якщо на вулиці вітер або мороз, така шкіра легко червоніє, з`являються плями, що лущаться, потім утворюються тонкі зморшки.

Більшість жінок за 50 вимушена боротися з сухістю шкіри. У тих, хто живе в дуже спекотному, сухому або холодному краю, такі проблеми можуть початися раніше.

Жирна шкіра виглядає товстою, грубою і лисніє. Пори розширені, глибокі. Часто дівчата прагнуть позбавитися від жирного блиску при допомозі пудри, пори забиваються і на шкірі з`являються чорні крапки (комедони). Через активне виділення шкірного сала макіяж погано тримається, ним краще не зловживати.

Зате власниці жирної шкіри до 35-40 років можуть не замислюватися про антивікову косметику. Правда, на ній легко з`являються вугрі, які можуть запалюватися. Але зморшки з`являються значно пізніше, а при правильному догляді і регулярному очищенні можна не допускати появи вугрів.

Причина жирності шкіри - підвищена активність сальних залоз. Вони забивають розширені пори, в них легко потрапляє бруд, починається запалення. Але і пересушувати жирну шкіру не варто, тому що це тільки викличе посилення роботи залоз.

Більше всього проблем в юності мають ті, кому дісталася комбінована шкіра . Найчастіше люди скаржаться на те, що ніс блищить, а на щоках відчувається стягнутість, починається лущення. Це характерно для власниць комбінованої шкіри. Особливо активно працюють сальні залози в Т-подібній зоні - лоб, ніс, підборіддя. Часто на носі видно розширені пори, а ось на скронях, щоках і навколо очей шкіра залишається нормальною.

З роками комбінована шкіра стає сухішою, але, як правило, зморшки на ній з`являються досить пізно. Іноді така шкіра може набувати різного забарвлення або лущитися на щоках, але загалом вона виглядає здоровою і гладкою. Вугрі з`являються на носі і підборідді, а зморшки навколо очей і на лобі.

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