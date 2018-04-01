Чим небезпечний гепатит В?

Гепатит В - це інфекція печінки, що потенційно представляє загрозу для життя, викликається вірусом гепатиту В (ВГВ). Гепатит В є однією з основних проблем глобальної охорони здоров`я і найважчим типом вірусного гепатиту. Гепатит В може приводити до розвитку хронічної хвороби печінки і створювати високий ризик смерті від цирозу печінки і раку печінки.

За оцінками, два мільярди людей у всьому світі інфіковано вірусом гепатиту В, а більше 350 мільйонів чоловік мають хронічні (тривалі) інфекції печінки.

Вакцина проти гепатиту В доступна з 1982 року. Ця вакцина на 95% ефективна в запобіганні інфекції ВГВ і її хронічних наслідків і є першою вакциною проти одного з основних ракових захворювань людини.

Симптоми

Вірус гепатиту В може викликати гостру хворобу з симптомами, що тривають декілька тижнів, включаючи пожовтіння шкіри і очей (жовтяницю), темну сечу, крайню втому, нудоту, блювоту і болі у області живота. На позбавлення від цих симптомів може йти від декількох місяців до року. ВГВ може також викликати хронічну інфекцію печінки, яка пізніше може розвинутися в цироз печінки або рак печінки.

Хто піддається найбільшому ризику розвитку хронічної хвороби?

Вірогідність того, що інфекція ВГВ стане хронічною, залежить від віку, в якому людина була інфікована. З найбільшою вірогідністю хронічні інфекції розвиваються у інфікованих ВГВ дітей раннього віку. Хронічні інфекції розвиваються приблизно у 90% дітей грудного віку, інфікованих протягом першого року життя, і у 30% - 50% дітей, інфікованих у віці від одного до чотирьох років. Близько 25% дорослих людей, хронічно інфікованих в дитинстві, вмирають від раку або цирозу печінки, пов`язаних з ВГВ.

Близько 90% здорових дорослих людей, інфікованих ВГВ, видужують і повністю позбавляються від вірусу протягом шести місяців; від 8% до 10% дорослого населення стає хронічно інфікованим. Рак печінки, ВГВ, що викликається, є однією з трьох основних причин смерті від раку серед чоловіків, а у жінок ВГВ є однією з основних причин раку.

Де гепатит В найбільш поширений?

Гепатит В ендемічний в Китаї і інших частинах Азії. Багато жителів цього регіону набувають інфекції ВГВ в дитинстві. Високі показники хронічних інфекцій відмічаються в районі Амазонки і південних частинах Східної і Центральної Європи. За оцінками, хронічно інфіковано від 2% до 5% загального населення Близького Сходу і Індійського субконтиненту і менше 1% населення Західної Європи і Північної Америки.

Передача інфекції

Гепатит В вражає тільки людей. Вірус передається від людини людині при контакті з кров`ю або іншими рідинами організму (а саме насінною або ваінальною рідиною) інфікованої людини. Шляхи передачі інфекції ідентичні з шляхами передачі вірусу імунодефіциту людини (ВІЧ), але інфекційність ВГВ в 50-100 разів вище. На відміну від ВІЧ ВГВ може жити поза організмом, щонайменше, 7 днів. Протягом цього часу вірус все ще може інфікувати при попаданні в організм неінфікованої людини.

У країнах, що розвиваються, інфекція, як правило, передається

* перинатально (від матері дитині під час пологів)

* від дитини дитині

* в результаті небезпечної ін`єкційної практики

при переливанні крові

* при сексуальному контакті.

У багатьох розвинених країнах (наприклад, в країнах Західної Європи і Північної Америки) шляхи передачі інфекції відмінні від перерахованих вище. В даний час в цих країнах в більшості випадків інфекція передається серед молодих людей при сексуальних контактах і використанні ін`єкційних наркотиків. Ризик інфікування ВГВ є одним з основних професійних ризиків, обумовлених інфекцією, для працівників охорони здоров`я.

ВГВ не передається через заражені харчові продукти або воду і не може розповсюджуватися при випадкових контактах на робочих місцях.

Інкубаційний період вірусу триває, в середньому, 75 днів, але може продовжуватися від 30 до 180 днів. ВГВ може бути виявлений через 30-60 днів після інфікування і залишатися в організмі протягом періодів часу, що варіюються в широких межах.

Лікування

Спеціального лікування гепатиту В не існує. Відхід направлений на проведення симптоматичної терапії і забезпечення раціонального поєднання живильніх речовин, включаючи відшкодування втраченою в результаті блювоти і діареї рідини.

Хронічний гепатит В можна лікувати лікарськими засобами, включаючи інтерферон і противірусні препарати, які можуть допомогти деяким пацієнтам. Таке лікування може коштувати тисячі доларів в рік і не доступно для більшості пацієнтів в країнах, що розвиваються.

Рак печінки майже завжди закінчується смертельним результатом і зазвичай розвивається у людей в найбільш продуктивному віці, що забезпечують свої сім`ї. У країнах, що розвиваються, більшість людей з раком печінки вмирають протягом декількох місяців після постановки діагнозу. У країнах з вищим доходом хірургія і хіміотерапія може сприяти продовженню життя деяких пацієнтів на декілька років.

Пацієнтам з цирозом іноді роблять пересадку печінки .

Профілактика

Всі діти грудного віку повинні одержувати вакцину проти гепатиту В - це основа профілактики гепатиту В.

Ця вакцина може вводитися у вигляді трьох або чотирьох окремих доз в рамках існуючих графіків регулярної імунізації. У районах з високими показниками передачі ВГВ від матері дитині перша доза вакцини повинна вводитися якнайскоріше після народження дитини (а саме протягом 24 годин).

Після проведення повної серії вакцин більш ніж у 95% немовлят, дітей і молодих людей з`являється захисний рівень антитіл. Серед людей після 40 років рівень захисту в результаті першої серії вакцинації опускається нижче 90%. Серед людей у віці 60 років захисний рівень антитіл наголошується тільки у 65% - 75% вакцинованих людей. Захисний рівень антитіл зберігається, щонайменше, 20 років, і його необхідно підтримувати впродовж всього життя.

Всі діти і підлітки у віці до 18 років, не вакциновані раніше, повинні одержати вакцину. Необхідно також вакцинувати людей з груп високого ризику, включаючи:

* людей з сексуальною поведінкою високого ризику;

* партнерів і членів сімей ВГВ-позитивних осіб;

* людей, що вживають ін`єкційні наркотики;

* людей, яким часто потрібна кров і продукти крові;

* людей, яким проводиться трансплантація цілісних органів;

* людей, що піддаються професійному ризику інфікування ВГВ, включаючи працівників охорони здоров`я; і

* людей, що здійснюють міжнародні поїздки в країни з високими показниками ВГВ.

Вакцина відрізняється високим ступенем безпеки і ефективності. З 1982 року у всьому світі використано більш за один мільярд доз вакцини проти гепатиту В. Во багатьох країнах, де зазвичай від 8% до 15% дітей мали хронічну інфекцію ВГВ, вакцинація сприяла зниженню показника хронічної інфекції до менше 1% серед імунізованих дітей.

На грудень 2006 року вакцинація дітей грудного віку проти гепатиту В в рамках національних програм імунізації проводилася в 164 країнах, що є значним розширенням обхвату в порівнянні з 31 країною в 1992 році, коли Всесвітня асамблея охорони здоров`я прийняла резолюцію, що рекомендує глобальну вакцинацію проти гепатиту В.

Основні факти

Гепатит В є вірусною інфекцією, що вражає печінку, яка може викликати важку і хронічну хворобу і приводити до смерті.

* Вірус передається при контакті з кров`ю або іншими рідинами організму інфікованої людини, але не при випадковому контакті.

* Цим вірусом інфіковано близько 2 мільярдів чоловік в світі, а більше 350 мільйонів чоловік мають хронічну хворобу печінки.

* Близько 25% дорослих людей, хронічно інфікованих в дитинстві, пізніше вмирають від раку або цирозу (рубцювання) печінки, що розвиваються в результаті стійкої інфекції.

* Інфекційність вірусу гепатиту У в 50-100 разів вище за ніфекционності ВІЛ.

* Вірус гепатиту В є одним з основних професійних шкідливих чинників для працівників охорони здоров`я.

* Гепатит В запобіжимо за допомогою безпечної і ефективної вакцини.

www.who.int