Чим небезпечний гепатит В?
Гепатит В важлива проблема глобальної охорони здоров`я і найважчий тип вірусного гепатиту... Призводить до розвитку хронічної хвороби печінки і створює ризик смерті внаслідок раку печінки...
Гепатит В - це інфекція печінки, що потенційно представляє загрозу для життя, викликається вірусом гепатиту В (ВГВ). Гепатит В є однією з основних проблем глобальної охорони здоров`я і найважчим типом вірусного гепатиту. Гепатит В може приводити до розвитку хронічної хвороби печінки і створювати високий ризик смерті від цирозу печінки і раку печінки.
За оцінками, два мільярди людей у всьому світі інфіковано вірусом гепатиту В, а більше 350 мільйонів чоловік мають хронічні (тривалі) інфекції печінки.
Вакцина проти гепатиту В доступна з 1982 року. Ця вакцина на 95% ефективна в запобіганні інфекції ВГВ і її хронічних наслідків і є першою вакциною проти одного з основних ракових захворювань людини.
Симптоми
Вірус гепатиту В може викликати гостру хворобу з симптомами, що тривають декілька тижнів, включаючи пожовтіння шкіри і очей (жовтяницю), темну сечу, крайню втому, нудоту, блювоту і болі у області живота. На позбавлення від цих симптомів може йти від декількох місяців до року. ВГВ може також викликати хронічну інфекцію печінки, яка пізніше може розвинутися в цироз печінки або рак печінки.
Хто піддається найбільшому ризику розвитку хронічної хвороби?
Вірогідність того, що інфекція ВГВ стане хронічною, залежить від віку, в якому людина була інфікована. З найбільшою вірогідністю хронічні інфекції розвиваються у інфікованих ВГВ дітей раннього віку. Хронічні інфекції розвиваються приблизно у 90% дітей грудного віку, інфікованих протягом першого року життя, і у 30% - 50% дітей, інфікованих у віці від одного до чотирьох років. Близько 25% дорослих людей, хронічно інфікованих в дитинстві, вмирають від раку або цирозу печінки, пов`язаних з ВГВ.
Близько 90% здорових дорослих людей, інфікованих ВГВ, видужують і повністю позбавляються від вірусу протягом шести місяців; від 8% до 10% дорослого населення стає хронічно інфікованим. Рак печінки, ВГВ, що викликається, є однією з трьох основних причин смерті від раку серед чоловіків, а у жінок ВГВ є однією з основних причин раку.
Де гепатит В найбільш поширений?
Гепатит В ендемічний в Китаї і інших частинах Азії. Багато жителів цього регіону набувають інфекції ВГВ в дитинстві. Високі показники хронічних інфекцій відмічаються в районі Амазонки і південних частинах Східної і Центральної Європи. За оцінками, хронічно інфіковано від 2% до 5% загального населення Близького Сходу і Індійського субконтиненту і менше 1% населення Західної Європи і Північної Америки.
Передача інфекції
Гепатит В вражає тільки людей. Вірус передається від людини людині при контакті з кров`ю або іншими рідинами організму (а саме насінною або ваінальною рідиною) інфікованої людини. Шляхи передачі інфекції ідентичні з шляхами передачі вірусу імунодефіциту людини (ВІЧ), але інфекційність ВГВ в 50-100 разів вище. На відміну від ВІЧ ВГВ може жити поза організмом, щонайменше, 7 днів. Протягом цього часу вірус все ще може інфікувати при попаданні в організм неінфікованої людини.
У країнах, що розвиваються, інфекція, як правило, передається
* перинатально (від матері дитині під час пологів)
* від дитини дитині
* в результаті небезпечної ін`єкційної практики
при переливанні крові
* при сексуальному контакті.
У багатьох розвинених країнах (наприклад, в країнах Західної Європи і Північної Америки) шляхи передачі інфекції відмінні від перерахованих вище. В даний час в цих країнах в більшості випадків інфекція передається серед молодих людей при сексуальних контактах і використанні ін`єкційних наркотиків. Ризик інфікування ВГВ є одним з основних професійних ризиків, обумовлених інфекцією, для працівників охорони здоров`я.
ВГВ не передається через заражені харчові продукти або воду і не може розповсюджуватися при випадкових контактах на робочих місцях.
Інкубаційний період вірусу триває, в середньому, 75 днів, але може продовжуватися від 30 до 180 днів. ВГВ може бути виявлений через 30-60 днів після інфікування і залишатися в організмі протягом періодів часу, що варіюються в широких межах.
Лікування
Спеціального лікування гепатиту В не існує. Відхід направлений на проведення симптоматичної терапії і забезпечення раціонального поєднання живильніх речовин, включаючи відшкодування втраченою в результаті блювоти і діареї рідини.
Хронічний гепатит В можна лікувати лікарськими засобами, включаючи інтерферон і противірусні препарати, які можуть допомогти деяким пацієнтам. Таке лікування може коштувати тисячі доларів в рік і не доступно для більшості пацієнтів в країнах, що розвиваються.
Рак печінки майже завжди закінчується смертельним результатом і зазвичай розвивається у людей в найбільш продуктивному віці, що забезпечують свої сім`ї. У країнах, що розвиваються, більшість людей з раком печінки вмирають протягом декількох місяців після постановки діагнозу. У країнах з вищим доходом хірургія і хіміотерапія може сприяти продовженню життя деяких пацієнтів на декілька років.
Пацієнтам з цирозом іноді роблять пересадку печінки .
Профілактика
Всі діти грудного віку повинні одержувати вакцину проти гепатиту В - це основа профілактики гепатиту В.
Ця вакцина може вводитися у вигляді трьох або чотирьох окремих доз в рамках існуючих графіків регулярної імунізації. У районах з високими показниками передачі ВГВ від матері дитині перша доза вакцини повинна вводитися якнайскоріше після народження дитини (а саме протягом 24 годин).
Після проведення повної серії вакцин більш ніж у 95% немовлят, дітей і молодих людей з`являється захисний рівень антитіл. Серед людей після 40 років рівень захисту в результаті першої серії вакцинації опускається нижче 90%. Серед людей у віці 60 років захисний рівень антитіл наголошується тільки у 65% - 75% вакцинованих людей. Захисний рівень антитіл зберігається, щонайменше, 20 років, і його необхідно підтримувати впродовж всього життя.
Всі діти і підлітки у віці до 18 років, не вакциновані раніше, повинні одержати вакцину. Необхідно також вакцинувати людей з груп високого ризику, включаючи:
* людей з сексуальною поведінкою високого ризику;
* партнерів і членів сімей ВГВ-позитивних осіб;
* людей, що вживають ін`єкційні наркотики;
* людей, яким часто потрібна кров і продукти крові;
* людей, яким проводиться трансплантація цілісних органів;
* людей, що піддаються професійному ризику інфікування ВГВ, включаючи працівників охорони здоров`я; і
* людей, що здійснюють міжнародні поїздки в країни з високими показниками ВГВ.
Вакцина відрізняється високим ступенем безпеки і ефективності. З 1982 року у всьому світі використано більш за один мільярд доз вакцини проти гепатиту В. Во багатьох країнах, де зазвичай від 8% до 15% дітей мали хронічну інфекцію ВГВ, вакцинація сприяла зниженню показника хронічної інфекції до менше 1% серед імунізованих дітей.
На грудень 2006 року вакцинація дітей грудного віку проти гепатиту В в рамках національних програм імунізації проводилася в 164 країнах, що є значним розширенням обхвату в порівнянні з 31 країною в 1992 році, коли Всесвітня асамблея охорони здоров`я прийняла резолюцію, що рекомендує глобальну вакцинацію проти гепатиту В.
Основні факти
Гепатит В є вірусною інфекцією, що вражає печінку, яка може викликати важку і хронічну хворобу і приводити до смерті.
* Вірус передається при контакті з кров`ю або іншими рідинами організму інфікованої людини, але не при випадковому контакті.
* Цим вірусом інфіковано близько 2 мільярдів чоловік в світі, а більше 350 мільйонів чоловік мають хронічну хворобу печінки.
* Близько 25% дорослих людей, хронічно інфікованих в дитинстві, пізніше вмирають від раку або цирозу (рубцювання) печінки, що розвиваються в результаті стійкої інфекції.
* Інфекційність вірусу гепатиту У в 50-100 разів вище за ніфекционності ВІЛ.
* Вірус гепатиту В є одним з основних професійних шкідливих чинників для працівників охорони здоров`я.
* Гепатит В запобіжимо за допомогою безпечної і ефективної вакцини.