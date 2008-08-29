На Київщині незаконно приватизували лікарню

На Київщині викрито посадовців міськради Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України на залізничному транспорті викрили факт незаконної приватизації приміщення лікарні у місті Вишневе Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за даним фактом проти посадових осіб Вишневої міської ради (Київська область) порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна) Кримінального кодексу України.

Як встановили оперативники УБОЗ, у квітні 2003 року за підробними приватизаційними документами посадовці міськради незаконно відібрали у державної клінічної лікарні №2 Південно-Західної залізниці приміщення загальною площею 141,3 кв. м, що розташоване у місті Вишневе. У червні 2007 року цю будівлю було продано одному з ТОВ за ціною понад 305 тисяч гривень. У таку суму правоохоронці оцінюють і збитки, завдані Південно-Західній залізниці.