ВООЗ: боротьба з раком має стати пріоритетним напрямом

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/ Маргарет Чен переконана, що боротьба з раковими захворюваннями повинна стати одним з пріоритетних напрямів для забезпечення подальшого соціально економічного розвитку світу і насамперед, бідних країн, що розвиваються. Про це вона заявила на Всесвітньому конгресі з боротьби з раком.

Гендиректор ВООЗ відзначила, що щорічно в світі від раку вмирають 7,9 млн. чоловік, при цьому 72 % смертей "припадає на країни з низькими прибутками населення". Вона пояснила це тим, що в багатьох бідних країнах - нерозвинена система медичного страхування, і населення оплачує 100 % витрат на лікування.

"Ці витрати щорічно виводять більше 100 млн. чоловік в світі за межу бідності", - підкреслила Чен. Оскільки такі витрати сприймаються населенням цих країн як "критичні", люди уникають звернень до лікарів на ранній стадії захворювання, що ускладнює лікування і збільшує ризик летального результату, пояснила вона. Тому необхідні комплексні зусилля всієї світової спільноти для створення в бідних країнах "хоч би наближеної до сучасних вимог системи охорони здоров`я".

"На жаль, сьогодні практично немає жодної країни, де робляться достатні зусилля для боротьби з раком", - констатувала Чен. У зв`язку з цим вона особливо підкреслила необхідність ще більшої активізації боротьби з курінням як головною причиною захворювання.

У роботі женевського форуму, який продовжиться до 31 серпня, беруть участь 2,5 тисяч фахівців з майже усіх країн світу. Серед основних проблем, які внесені до порядку денного конгресу, - заходи по вдосконаленню ранньої діагностики захворювання, забезпечення доступності сучасних форм лікування у всіх країнах і боротьба з курінням як однією з головних причин хвороби. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, зараз в світі налічується понад 25 млн. осіб, хворих раком. Щорічно число хворих збільшується на 11 млн. чоловік.

ami-tass.ru