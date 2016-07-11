Матір дитини-інваліда створила проект, який допомагає тяжкохворим дітям

Матір дитини з інвалідністю, сертифікований тренер Міжнародного центру розвитку і лідерства, автор серії тренінгових програм «Самодопомога» Вікторія Панасюк створила власний проект HelpEgorka, який допомагає її сину ставати самостійним.

Про це Панасюк повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Читайте такожІнвалідам з дитинства першої групи після 18 років соцдопомогу не зменшуватимуть«Успішна реалізація цього проекту протягом двох років надихнула на створення масштабної програми «Самодопомога», мета якої - розвиток власного потенціалу і мотивація до дії людей, що потребують допомоги, зокрема, батьків дітей з особливими потребами», - сказала Панасюк. За її словами, програма «Самодопомога» включає в себе низку проектів, що спрямовані на покращення якості життя людей з особливими потребами.

Панасюк повідомила, що програма «Самодопомога» включає в себе такі проекти, як програма HelpEgorka, волонтерський проект «Допомога дітям з особливими потребами в школі», тренінговий проект «Самодопомога», проект «Коло Самодопомоги», проект «Друзі друзів», проект «Доступність для людей з інвалідністю», соціальний проект «Підготовка помічників для дітей з особливими потребами».

«Люди почали звертатися за допомогою, знайшлися партнери і волонтери. Програма і проекти успішно функціонують і допомагають не тільки Єгору, а й іншим дітям з інвалідністю», - сказала Панасюк. Вона також зазначила, що вже склалися всі передумови для розширення діяльності. Наступним кроком може бути створення громадської організації, яка буде продовжувати розвивати проекти напрямку «Самодопомога», щоб працювати над підвищенням якості дітей і інвалідністю», - сказала вона.

Панасюк зазначила, що актуальність даного заходу викликана тим, що держава не здатна повною мірою захищати права дітей з інвалідністю, дітей з особливими потребами та надавати систематичну, комплексну підтримку сім'ям з особливими дітьми. За її словами, існуюча зараз програма підтримки дітей з інвалідністю та дітей з особливими потребами потребує законодавчих змін та додаткового фінансування, тому багато дітей взагалі не отримують належної підтримки від державних установ, а змушені звертатися до благодійних фондів, які на сьогодні також переповненні заявками на допомогу.

У свою чергу шведський представник альянсу «Україна без сиріт» Кристіан Олексій Янер долучився до програми, зокрема до проекту оплати реабілітації Єгора, який хворіє на ДЦП, і надав допомогу в сумі 20 тис. грн. (Янер народився в Україні, у дворічному віці був усиновлений сім’єю із Швеції. У 17 років він повернувся в Україну, щоб відшукати своїх біологічних батьків. Наразі представляє альянс «Україна без сиріт» у Швеції).

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Він також закликав церву, благодійні організації, волонтерів та всіх християн захищати і допомагати дітям з особливими потребами.