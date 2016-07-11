За арештованого заступника глави МОЗ внесли заставу - в розмірі 2 млн 856 грн

За заступника міністра охорони здоров’я Романа Василишина, заарештованого за підозрою у хабарництві, внесли заставу в розмірі 2 млн 856 грн.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні СБУ Києва та Київської області.

Читайте такожВасилишина заарештували до 3 вересня"Так, застава за нього внесена", - зазначили в УСБУ, не уточнивши, водночас, чи звільнений Василишин наразі з-під варти та особу, яка внесла заставу.

У свою чергу у прес-службі прокуратури Києва УНІАН повідомили, що наразі Василишин перебуває у Дніпровському районному суді столиці, де розглядається клопотання про його відсторонення від виконання службових обов’язків.

Як повідомлялось, Василишина разом із головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою у хабарництві.

Під час обшуку у зловмисників було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Читайте такожЗатриманий заступник міністра Василишин ховав хабарі на дачі своєї донькиГенеральний прокурор Юрій Луценка заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якої він був раніше.

8 липня Кабінет міністрів відсторонив Василишина від посади заступника міністра охорони здоров'я.

Того ж дня Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 млн 856 грн.