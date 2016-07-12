У МОЗ затверджено структуру Центру громадського здоров’я

Як повідомили УНІАН у МОЗ, учасники обговорили план дій (дорожню карту) з імплементації Концепції, можливі моделі фінансування системи громадського здоров’я з урахуванням політики децентралізації, а також розглянули організаційно-правові питання забезпечення діяльності новоствореного Центру громадського здоров’я.

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В.о. міністра В.Шафранський зазначив, що схвалення урядом концепції розвитку системи громадського здоров’я – невідкладне завдання. Станом на сьогодні підготовку цього програмного документа із залученням пропозицій вітчизняних та міжнародних експертів вже завершено та надіслано на погодження центральним та місцевим органам виконавчої влади. «За Концепцією слідує план дій, а отже ми повинні напрацювати відповідну дорожню карту та передбачити усі необхідні заходи, які потрібно здійснити для імплементації Концепції з відповідними термінами виконання», –сказав Шафранський.

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На його думку, імплементація Концепції розвитку системи громадського здоров’я є неможливою без повноцінного запуску роботи Центру громадського здоров’я. "Найближчим часом МОЗ планує провести відкритий відбір кандидатів на посаду Генерального директора Центру громадського здоров’я відповідно до критеріїв відбору, що будуть визначені з урахуванням пропозицій міжнародних експертів", - сказав чиновник.

На сьогодні вже є затвердженою структура Центру громадського здоров’я та опрацьовується її штатний розпис.