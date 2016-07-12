Суд розгляне подання про відсторонення Василишина з посади заступника міністра

Дніпровський районний суд Києва переніс на 12 липня засідання з розгляду клопотання прокуратури про відсторонення від посади заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина, який підозрюється у хабарництві.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Судове засідання перенесене на 12 липня, на 16.00, за заявою сторони захисту Василишина про відвід судді", - сказала Максимець.

Вона пояснила, що адвокати підозрюваного просили суд звільнити їхнього підзахисного з-під варти у зв'язку із внесенням за нього застави, але суддя підкреслював, що це не є предметом вчорашнього судового розгляду, через що йому було заявлено відвід.

Як повідомлялося, Василишина разом з головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою в хабарництві.

Під час обшуку у зловмисників було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн і 2,5 тис. євро.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн поборів тільки з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якого він був раніше.

8 липня Кабінет міністрів усунув Василишина з посади заступника міністра охорони здоров'я.

У той же день Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 2 млн 856 грн.

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