Жодні ліки не поєднується з алкоголем
12:01, 12 липня 2016Країна
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Особливо небезпечно приймати одночасно з алкоголем знеболюючі, антибіотики та антигістамінні засоби.
Жодні ліки не поєднуються з алкоголем / Фото: УНІАН
Жодні ліки не поєднується з алкоголем. У кращому випадку лікувальну дію буде знівельовано, а в гіршому спиртне підвищить токсичність і препарату, і алкоголю, пише Здоров'я.
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Особливо небезпечно приймати:
– знеболюючі препарати з протизапальною дією (можуть викликати гастрит, виразку шлунка, шлунково-кишкова кровотеча),
– антибіотики різних груп (знижується антибактеріальний ефект внаслідок чого мікроорганізми набувають стійкості до препарату),
– антигістамінні засоби (у поєднанні з алкоголем викликають посилення та подовження сп'яніння, м'язову слабкість, сонливість і ослаблення протиалергічної дії).
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