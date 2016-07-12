Жодні ліки не поєднується з алкоголем. У кращому випадку лікувальну дію буде знівельовано, а в гіршому спиртне підвищить токсичність і препарату, і алкоголю, пише Здоров'я.

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Особливо небезпечно приймати:

– знеболюючі препарати з протизапальною дією (можуть викликати гастрит, виразку шлунка, шлунково-кишкова кровотеча),

– антибіотики різних груп (знижується антибактеріальний ефект внаслідок чого мікроорганізми набувають стійкості до препарату),

– антигістамінні засоби (у поєднанні з алкоголем викликають посилення та подовження сп'яніння, м'язову слабкість, сонливість і ослаблення протиалергічної дії).