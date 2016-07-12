В Україні вперше провели пересадку механічного серця

Директор Інституту серця Борис Тодуров заявив, що в Україні вперше імплантовано механічне серце.

Про це він повідомив у Facebook.

Читайте такожАмериканські лікарі вперше в світі провели пересадку частини черепа «Ми зробили це! Перше механічне серце в Україні імплантоване в Інституті серця. Пацієнт тільки що відправився в реанімацію», - написав він.

У медустанові уточнили, що перше штучне серце імплантовано в Україні директором інституту, його командою і професором з Німеччини Крістофом Шмідтом.

Читайте такожШтучна підшлункова залоза успішно протестована в СШАЗа словами Тодурова, використання штучного механічного серця для хворих з тяжкою серцевою патологією збільшує їхні шанси вижити і дочекатися необхідного для трансплантації донорського органу.

Вартість механічного серця - 120 тис. євро.

Лікар зазначив, що строк служби такого серця не обмежений, деякі пацієнти з ним живуть вже більше восьми років.