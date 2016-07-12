Наставництво планують визначити формою підготовки дітей-сиріт до самостійного життя

Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону про внесення змін до Закону "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо наставництва над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування (№4784).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат із 330 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, в Україні проживає 72 тис. 731 дитина-сирота і дітина, позбавлена батьківського піклування. З них 65 тис. 705 дітей проживають у сім'ях громадян України (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу).

"Водночас майже 7 тис. дітей цієї категорії проживають в інтернатних закладах різних типів. Більшість із них з різних причин (вік, стан здоров'я) практично не мають шансів бути усиновленими чи влаштованими в інші форми сімейного виховання", - йдеться у тексті та зазначається, що проживання в інтернатному закладі не сприяє таким дітям у підготовці їх до подальшого самостійного життя.

Читайте такожФонд Ахметова активізує роботу у боротьбі з сирітством Законопроектом пропонується встановити, що підготовка до самостійного життя дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для таких дітей, їхня соціальна та психологічна адаптація може здійснюватися у формі наставництва.

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у співпраці з громадськими організаціями, видом статутної діяльності яких є захист прав дітей, забезпечують підготовку та супровід наставників, здійснюють моніторинг за додержанням ними умов договору про наставництво.

Наставництвом є добровільна безоплатна діяльність наставника насамперед у підготовці до самостійного життя, зокрема щодо: визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні; надання дитині доступної інформації про її права та обов'язки; формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя; ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування, подолання складних життєвих ситуацій; формування навичок здорового способу життя, сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості.

Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини надається у формі, що відповідає її віку і стану здоров'я.

Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім′ї та дітей, та уклала договір про наставництво.

Читайте також8 тисяч українських дітей знайшли нові сім'ї завдяки порталу "Сирітству - ні!"Пропонується визначити, що наставник має право відвідувати дитину за місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, а також за згодою дитини та адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, спілкуватися з дитиною поза місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, у тому числі запрошувати дитину у свою сім′ю у святкові і неробочі дні, дні канікул, надавати дитині допомогу в отриманні додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих послуг, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, приладдям для навчання та розвитку тощо.

Контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, над якими встановлено наставництво, здійснюють служби у справах дітей.