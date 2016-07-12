Розгляд клопотання захисту Василишина про відвід судді перенесено на невизначений термін

Розгляд клопотання сторони захисту колишнього заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина, який підозрюється у хабарництві, про відвід судді Дніпровського районного суду м.Києва перенесено на невизначений термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив розпорядник суду до початку судового засідання.

Він сказав, що, ймовірно, судове засідання відбудеться завтра.

Читайте такожСуд розгляне клопотання про відсторонення Василишина з посади заступника міністраУ свою чергу в коментарі журналістам по телефону адвокат Василишина Микола Шупеня зазначив, що його підзахисного з невідомих причин досі не випустили з-під варти, хоча застава була внесена і відповідні документи в підтвердження цього були передані компетентним органам.

Нагадаємо, напередодні Дніпровський районний суд Києва переніс на сьогодні засідання по розгляду клопотання прокуратури про відсторонення Василишина з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, Василишина разом з головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою в хабарництві. Під час обшуку у них було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн і 2,5 тис. євро.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн тільки від урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якого він був раніше.

Читайте такожЗа арештованого заступник голови МОЗ внесли заставу в розмірі 2 млн 856 грн8 липня Кабінет міністрів усунув Василишина з посади заступника міністра охорони здоров'я. У той же день Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 2 млн 856 грн.

11 липня УНІАН в Управлінні СБУ в м. Києві та Київській області повідомили, що за нього внесли заставу.