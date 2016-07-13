Закон про лібералізацію не сприятиме зниженню цін на фармринку України

Про це заявила голова підкомітету з реєстрації лікарських засобів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Анжела Купич під час прес-конференції.

«Доступ декількох імпортних продуктів не зменшить ціну, оскільки на ціну впливають абсолютно інші чинники... І навіть якщо це станеться, то ті 2-3% або навіть 5% (зниження ціни – УНІАН) пацієнт ніколи не відчує», - сказала вона.

Купич зазначила, що ціна на ліки зможе знизитися тільки в разі повного реформування української системи охорони здоров'я, розвитку відкритого конкурентного середовища на українському фармацевтичному ринку та підтримки національного виробника.

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«При належному розвитку ринкового виробника ринок відрегулює цю ціну. Тільки пацієнт, купуючи ті чи інші препарати, і лікар, який за стандартами лікування призначатиме ті чи інші препарати, можуть вплинути на ціну препарату», - пояснила Купич.

При цьому вона додала, що Європейська Бізнес Асоціація повністю підтримує цей закон, оскільки завдяки йому на український ринок зайде безліч нових якісних препаратів.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2016 року Верховна Рада прийняла закон №4484 «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», яким передбачена спрощена процедура для лікарських засобів, які вже зареєстровані в ЄС, США, Швейцарії, Австралії чи Канаді. Також цей закон скорочує терміни прийняття Міністерством охорони здоров'я рішення про реєстрацію лікарського засобу до 10 робочих днів замість встановленого в чинному законодавстві місячного терміну.

Разом з тим низка громадських організацій заявили, що даний закон може ще більше ускладнити порядок державної реєстрації медикаментів. Як пояснювала партнер адвокатського об'єднання «Arzinger» Лана Синичкіна, спрощена система реєстрації стосуватиметься винятково тих препаратів, діючі речовини яких не зареєстровані в Україні. За її прогнозами, це сприятиме захисту монопольного становища препаратів, які вже існують на ринку України. А це, в свою чергу, призведе до збереження високих цін на ринку ліків, які, за даними експерта, удвічі перевищують ціни на аналогічні препарати в європейських країнах.