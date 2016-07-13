Заступник міністра охорони здоров'я Василишин вийшов із СІЗО

Про це пише "Українська правда", цитуючи прес-секретаря прокуратури Києва Надію Максимець.

"О 17:30 вийшов з СІЗО", – сказала Максимець.

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За її словами заставу за Василишина внесли у понеділок.

Вона, також, розповіла, що у вівторок повинно відбутися засідання щодо відводу судді, про який заявила сторона захисту.

"Через це на завтра перенесли розгляд справи щодо відсторонення від посади Василишина", - розповіла Максимець.

Як відомо, 8 липня Дніпровський райсуд Києва заарештував і призначив заставу в 2 млн 856 гривень підозрюваному в хабарництві заступнику міністра охорони здоров'я Роману Василишину.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко розповів про деталі звинувачень.

"Василишин представив колективу Олександрійської лікарні уродженця міста Донецька Серняка Юрія Петровича, який став обіймати посаду директора урологічного центру цієї клінічної лікарні і особисто розподіляв лікарів на операції, за кожну з яких лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали цьому Серняку. Серняк ці гроші акумулював і раз в тиждень від 50 до 100 тисяч гривень, лише з цього центру отримував заступник міністра", - сказав Луценко.