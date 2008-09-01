Лікарі навчилися лікувати рак в мозку лазером

Французи зробили прорив в лікуванні раку в мозку. Група французьких нейрохірургів під керівництвом професора Олександра Карпентье розробила новий спосіб знищення ракових клітин в мозку людини.

"Вперше при внутрічерепній операції використовуються лазерні технології, що дозволяє обійтися без розтину черепної коробки. В ході втручання вся інформація про стан клітин мозку пацієнта забезпечується в режимі реального часу апаратом магнітно-резонансної томографії.", - пояснив Карпентье.

За словами професора, операція вимагає тільки місцевої анестезії. Пацієнт весь час залишається в свідомості і через 14 годин після процедури може покинути клініку.

Через трьохміліметровий отвір в уражену область головного мозку вводиться катетер, по якому за допомогою волоконно-оптичних світловодів прямує лазерний промінь. Коли пухлина буде локалізована, вона обробляється лазером так, щоб температура клітин не перевищувала 90 градусів Цельсія.

У групі пацієнтів з 15 чоловік, серед яких проводилися випробування методу, метастази в мозку розвинулися після тривалої хвороби раком грудей або легенів. Хіміотерапія, радіохірургія і інші методи не привели до видимих поліпшень і пацієнтів залишалося жити не більше трьох місяців.

У разі використання при операції лазерного методу Карпентье, в шести випадках ракові клітини вдалося повністю знищити, що продовжило життя пацієнтів на рік. Крім того, в п`яти випадках метастази не з`являлися в перебігу декількох місяців після операції.

Варто нагадати, що згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я, рак є провідною причиною смерті у всьому світі, і від цього захворювання з 2005 по 2015 роки помре 84 мільйони чоловік.

korrespondent.net