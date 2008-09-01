Запобігти короткозорості допоможуть прості вправи

Короткозорість і інші дефекти зору сьогодні сильно псують професійну, а іноді і особисте життя багатьом людям. Але з очними проблемами можна справитися і без операційного втручання.

Щоб не провокувати появу короткозорості потрібно твердо засвоїти декілька корисних порад. Перш за все, не можна жмуритися - це шкідливо, оскільки око виявляється стислим і м`язами і повіками, внаслідок чого ще більше подовжується. А подовження ока - це і є короткозорість.

При читанні не можна користуватися одним тільки цілеспрямованим світлом, без загального верхнього, оскільки книга проектується на очне дно в зменшеному вигляді, і коли в темноті освітлена тільки вона, проекція книги на сітківку є однією яскравою маленькою плямою. З цієї ж причини не можна дивитися телевізор в темноті. Чим обширніше зона світла, тим більше зменшується діаметр зіниці і оку легшає працювати.

Бажано не читати в транспорті. Але якщо ви без цього не можете обійтися, то уникайте головного ворога ваших очей - вібрації. Для цього не потрібно спиною і ліктями торкатися спинки сидіння, а м`язи спини слід гранично розслабити.

Виконуючи щодня вказані нижче вправи, ви запобіжите погіршенню свого зору і навіть зможете його поліпшити.

Вправа № 1.

Відвернувшись від монітора, закрийте очі і швидко 10 разів примружтеся, не розмикаючи повіки. Потім 10 разів інтенсивно моргніть, прагнучи відкривати і закривати очі з максимально можливою частотою і амплітудою. І, нарешті, вже з розплющеними очима 10 разів підніміть, як при сильному здивуванні, і нахмурте брови.

Вправа № 2.

З силою розітріть долоні, щоб в подушечках пальців з`явилося відчуття тепла. Кінчиками пальців невеликими круговими рухами помасажуйте скроні біля краю очних ямок. Причому пальці правої руки повинні рухатися за годинниковою стрілкою, а пальці лівою - проти. Прикриті віка повинні залишатися розслабленими. Цей комплекс впливає на м`язи і судини, "обслуговуючі" очі.

Вправа № 3.

Оберніться до вікна. Тримайте спину і шию прямо, розслабтеся і зафіксуйте погляд на найвіддаленішій точці в межах видимості. Вдихніть і плавно переведіть погляд на кінчик носа. Видихніть і знову дивіться на найвіддаленіший об`єкт. Далі, знову-таки на вдиху, плавно направте погляд собі в міжбрів`я. А на видиху - знову на віддалений предмет.

Вправа № 4.

Плавно обертайте очима під розслабленими прикритими повіками. Робіть по п`ять повних оборотів спочатку в один бік, а потім - в іншу. Виконувати протягом 30 секунд.

Вправа № 5.

Закрити повіки. Протягом 30 секунд масажувати їх кінчиками пальців.

Вправа № 6.

Покрутити головою управо, вліво, вгору, вниз. Зробити декілька кругових рухів.

Вправа № 7.

Великими пальцями намацайте точки навколо очей (зверху, знизу, зліва і справа) і масажуйте їх впродовж 8 вдихів - видихів. При видиху трохи натискайте, при вдиху знімайте тиск. Кінчики вільних пальців повинні легко стосуватися лоба. Таким же чином масажуйте наступні пари крапок. Потім великими пальцями захопите передню частину скроні, кісточками зігнутих вказівних пальців здійснюйте кругові рухи навколо очей.

Вправа № 8.

Спокійно подивіться на красиву картину (наприклад, пейзаж). Закрийте очі на 10-20 секунд. У думках перенесіться всередину картини. Уявіть собі пейзажі, раніше приховані рамками зображення, вийдіть за ці рамки і продовжуйте прогулянку. Знайдіть в цій місцевості особливо приємний Вам куточок, затримаєтеся там. Розслабтеся і відчуйте, як добре Ви відпочили.

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