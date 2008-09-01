У Чернівцях відкрився центр реабілітації дітей з ураженням ЦНС

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатива створення такого центру належить Чернівецькій обласній держадміністрації, яку підтримали депутати Чернівецької обласної та міської рад.

Як повідомила журналістам директор центру Лариса ПАЛАМАР, у новому лікувальному закладі зможуть лікуватися діти з ураженнями нервової системи, розладами психіки, порушеними функціями опорно-рухового апарату, вродженими вадами розвитку тощо.

За її словами, на Буковині таких дітей майже 8 тисяч.

«Усі вони потребують відновного лікування та реабілітації, і це у 80% випадках може призупинити розвиток хвороби», - додала вона.

За словами Л.ПАЛАМАР, у центрі є вся необхідна апаратура для лікування та реабілітації дітей. Крім цього, під час лікування застосовуватиметься голкорефлексотерапія, лікування травами, інші нетрадиційні методи. Також планують застосовувати іпотерапію – лікування за допомогою катання на конях.

Одночасно у відкритому центрі реабілітації може лікуватися 90 дітей: 30 стаціонарно і 60 – амбулаторно. Курс лікування – 21 день.