У госпіталях проліковано понад 13 тисяч воїнів АТО
09:04, 14 липня 2016Країна
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За інформацією Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни, станом на 10 липня 2016 року в мережі госпіталів ветеранів війни вже проліковано 12 913 учасників АТО, 584 – ще перебувають на лікуванні.
У мережі госпіталів ветеранів війни вже проліковано близько 13 тис. учасників АТО / УНІАН
Як повідомили УНІАН у МОЗ, найбільшу кількість проліковано в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни (Київська область) – 1506 осіб, в Кіровоградському госпіталі – 1491 особа, Черкаському – 1023 осіб, Волинському – 969 осіб та Рівненському – 959 осіб.
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Всього в Україні функціонує 29 госпіталів для ветеранів війни та учасників АТО.
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