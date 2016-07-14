У госпіталях проліковано понад 13 тисяч воїнів АТО

Як повідомили УНІАН у МОЗ, найбільшу кількість проліковано в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни (Київська область) – 1506 осіб, в Кіровоградському госпіталі – 1491 особа, Черкаському – 1023 осіб, Волинському – 969 осіб та Рівненському – 959 осіб.

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Всього в Україні функціонує 29 госпіталів для ветеранів війни та учасників АТО.