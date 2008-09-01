Дієта і гастрит

Шлунок жінки, яка сидить на дієті - нервовий і капризний. Особливо якщо до заповітного бажання стати стрункою він страждає на гастрит. Хворий шлунок – не кращий союзник жінки, що хоче схуднути. Але з цим можна боротися. Як саме спробуємо з`ясувати.

Сучасні дієтологи все частіше твердять про інфекційну причину гастриту. Викликається він бактерією Хелікобактер пілорі. Але її можна вилікувати, тільки при дотриманні принципів правильного, збалансованого харчування і режиму прийомів їжі. Інфекція, коли потрапляє в шлунок, може себе ніяк не проявляти, і гастрит не розвинеться доти, поки людина харчується або часто, або рідко, їсть поспішаючи або тривалий час не вживає їжу, а харчування не витримує фізіологічних норм щодо харчових компонентів.

Гастрит сам по собі не приводить до надмірної ваги. Всьому виною, і гастриту зокрема, порушення ритму і якості харчування, дисбалансу між споживаними калоріями і фізичною активністю.

За наявності будь-яких захворювань, включаючи гастрит, спочатку лікують хвороби, а вже потім думають про стрункість. Все залежить від форми гастриту: гостра форма гастриту лікується ефективно, якщо відома причина. При її усуненні гастрит виліковується повністю. Якщо жінка нормально їсть і добре йде лікування, вона може дотримуватися дієти для зменшення ваги. Хронічний гастрит повністю не виліковується. Лікарі тільки можуть перевести цей стан в неактивну фазу. Займатися своєю фігурою можна буде тільки після того, як період активності хвороби закінчиться. Взагалі при активному гастриті не можна істотно знижувати масу тіла.

При гастритах потрібно вживати страви, які приписує гастроентеролог. Є протипоказання тільки по варіантах їх приготування. Їжу варіть або готуйте на пару, не пересолюйте і надмірно не перчіть.

Оптимальний прийом їжі – чотири рази на день, зі сувороо обмеженими проміжками. Якщо є бажання, можна на ніч згризти яблучко і морквину – заразом і зубки почистите.

Збалансуйте співвідношення жирів, білків і вуглеводів: відповідно 1:1:4 в грамах.

Потрібно обов`язково підраховувати калорії. Не керуйтеся загальними значеннями, підрахунок повинен вестися залежно від віку, професії, способу життя.

Вечеряти потрібно не пізніше, ніж за три години до сну. При цьому враховуйте свій спосіб життя. Неважливо в 18 годин ви станете їсти або в 22.00, головне тримати часовий проміжок.

Обов`язково включайте в раціон рослинну їжу, шлунок завжди її приймає на ура.

Пийте молоко. Для тих, що хворіють на гастрит це повноцінний продук, який захищає слизову шлунка. Збагачуйте раціон молочними продуктами з невисоким вмістом жирів. Тим людям, які не переносять цільне молоко, можна порадити їсти і пити кисломолочні продукти.

Не пропускайте обід. Прагніть їсти поволі і ретельно пережовувати.

Прагніть виключати продукти, які сприяють утворенню рясної кількості шлункового соку, тобто підвищують апетит і примушують вас є більше норми. До них відносяться: спиртні напої, смажені блюда, маринади, копченина, приправи (особливо перець, каррі та часник).