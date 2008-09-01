Більшість мексиканців лікуються методами народної медицини

Більшість мексиканців у разі хвороби вдаються до засобів народної медицини, перш ніж звернутися по допомогу до лікарів.

80 відсотків мексиканців використовують у разі хвороби лікарські рослини. Такі підсумки дослідження, проведеного Національним автономним університетом Мексики. Похід до лікаря відбувається лише в тому випадку, якщо народна медицина виявляється безсила перед недугою.

Як відзначає Едельміра Лінарес з Інституту біології, традиції траволікування у регіоні походять ще з доколумбових часів. Причому, цей метод застосовувався до широкого спектру хвороб - від грибкових виразок на шкірі до серцево-судинних захворювань. Після Конкісти, в колоніальну епоху індіанська герботерапія збагатилася новими засобами, привезеними із Старого Світла: ромашкою, розмарином і рутою.

За приблизними підрахунками, в Мексиці налічується близько п`яти тисяч видів лікарських рослин. Проте абсолютно безконтрольний збір і зміна локальних екосистем в результаті процесу запустинювання приводять до зникнення багато з них. Так, наприклад, за підрахунками фахівців, в північному штаті Чіуауа в порівнянні з даними на 1860 рік, зникли 20 відсотків видів, використовуваних в народній медицині.

ami-tass.ru