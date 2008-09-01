Кілька сходів на шляху до зачаття

Для того, щоб зачати дитини необхідно, по-перше, відмінити контрацептиви, по-друге, настроїтися на вагітність і розслабитися, а по-третє, набратися терпіння і чекати.

Якщо ви користувалися контрацептивами, але не гормональними засобами, то можете приступати до рішучих дій негайно. Якщо ж ви оберігалися за допомогою пігулок, то в цьому випадку, на думку лікарів, не варто планувати зачаття протягом найближчого менструального циклу. Вважається, що гормони, які ви приймали, можуть вплинути на статеву систему вашого майбутнього малюка. Проте, західні фахівці не підтримують цю точку зору. Всім відомі випадки, коли жінки, що випадково забули прийняти чергову пігулку, в результаті потрапляли в «цікаве» положення, і їх вагітність нічим не відрізнялася від інших, а розвиток малюка йшов так, як належить.

Жінка готова до зачаття три дні на місяць. Яким саме дням випадає така честь, залежить від тривалості менструального циклу. Якщо вихід яйцеклітини відбувається у середині циклу, а він триває 28-30 днів, то чекайте овуляцію через 14 днів після початку менструації, якщо ж цикл у вас повторюється через кожні 25 днів, то вихід яйцеклітини припаде на 11-й день.

Щоб народити дитину, важливо бути здоровим – це стосується як жінок, так і чоловіків. Для майбутніх мам має особливе значення, в якому стані знаходяться маткові труби (вони повинні бути гнучкими, без звужень і різного роду перешкод) і матка – здорова і готова прийняти плодове яйце. До всього цього у жінки має бути достатньо цервікального слизу доброї якості, який допоможе сперматозоїдам швидше дістатися до яйцеклітини.

Бажано скинути зайву вагу. Надмірна вага, так само як і сильна худоба, часто порушує вироблення гормонів і, як наслідок, механізми овуляції.

Відмовитеся від куріння. Всім відомо, що тютюн і вагітність не ідеальне поєднання. Тим більше що надмірна пристрасть до нікотину збільшує ризик передчасних пологів.

Пригадати про право на відпочинок. Відомо, що втома і стрес можуть заважати зачаттю дитину.

Що стосується всього іншого, то вам потрібно жити нормальним життям, не дотримуючись якогось особливого режиму. Наприклад, немає необхідності займатися сексом якомога частіше. Навпаки, часті відносини не збільшують, а зменшують шанси стати щасливими батьками. Концентрація сперматозоїдів при еякуляції щоращу знижується. Ідеальний варіант – регулярна статева близькість за три дні до і протягом трьох днів після овуляції.

Пам`ятайте про те, що навіть якщо строго виконувати всі рекомендації лікарів, підтримувати фізичне здоров`я і психологічний настрій, в перший місяць шанси завагітніти рівні 25%. Це вважається нормальним явищем, важливо тільки не забувати про це і не хвилюватися.