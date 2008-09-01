Сьогодні в Литві заборонили спиртне

У Литві другий рік підряд на один день оголошують "сухий закон". Продаж алкоголю сьогодні заборонений не тільки в магазинах. Спиртне не наливають в кафе, барах, ресторанах.

День знань - вперше став днем без спиртного минулого року, коли Сейм /парламент/ прийняв нову редакцію закону про контроль за алкоголем. Після бурхливих дискусій законодавці ухвалили, що 1 вересня, коли підростаюче покоління починає новий навчальний рік, повинен стати днем тверезості.

Розважальні заклади, значна частина виручки яких приходиться на міцні напої, сьогодні зустрічають клієнтів вивісками: "Закрито". Інші прикрасили демонстративними оголошеннями: "Депутати парламенту 1 вересня у нас небажані".

"Такими заборонами ми перед всім світом виставляємо себе комічно. Ними проблему не вирішити, - сказав напередодні 1 вересня минулого року президент Валдас Адамкус. - Закрити ресторани, бари в потягах, відмовитися обслуговувати іноземців тільки заради того, щоб 1 вересня молодь, студенти не випили пива, не повеселилися з приводу початку навчального року - більшою, даруйте, дурості ми не могли придумати". Молодь 31 серпня накуповує стільки алкоголю, що досить на кілька днів, іронізував президент.