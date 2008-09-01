Чим корисний зелений чай

Зелений чай відомий людству близько п`яти років, але щороку, та що там, кожного місяця ми разом з ученими дізнаємося щось нове і дивовижне про старого знайомого.

Лікарські властивості чаю відкрили, звичайно ж, китайці, що зводили його достоїнства у вищий ранг. Ще б, адже він був дарованим просвітленим ченцем Бодхидхармой, що побачив Будду! Легендарний імператор Шен Нун рекомендував чай як цілющий напій, що знімає втому, зміцнюючий сили і зір, зціляє (як мазь) від ревматизму.

Сьогодні зелений чай використовується в щонайширшому діапазоні: від косметики і боротьби із зайвою вагою до лікування ракових пухлин і СНІДу. І все завдяки унікальному набору мінералів, вітамінів, вуглеводів, білків і т.д., що міститься в сушеному листочку чайного дерева.

Почнемо з мінеральних елементів. Цинк, калій, фтор, йод, марганець, натрій, фосфор, кремній, кальцій, залізо, мідь, навіть золото! І це далеко не все. Переходимо до вітамінів. Вітаміни С, В1, В2, В9 (фолієва кислота), А (каротин), До, Р і РР (нікотинова кислота). Так, за вмістом вітаміну Р, відповідального за зміцнення стінок кровоносних судин, зелений чай взагалі не має конкурентів.

Всього ж в чайному листі міститься більше 300 корисних речовин. Крім вітамінів і мінералів, в зеленому чаї присутні алкалоїди, ефірні масла, вуглеводи, органічні кислоти, білки, пектини. Про деяких з них, точніше їх дію на організм, можна поговорити окремо.

Розслабляючий і заспокійливий напій, зелений чай в той же час містить невелику кількість кофеїну, яка вважається стимулятором нервової і кровоносної системи. У зеленому чаї кофеїну менше, ніж в чорному і тим менше, ніж в кавових зернах. Тому доза кофеїну в чашці чаю, якщо там не чифир, звичайно, в меншій кількості, що стимулює діяльність мозку і судини. Тобто чай діє на наш організм м`яко, без потрясінь. Та все ж не варто захоплюватися тривалими і надрясними чаєпиттями. Задоволення повинне бути в міру.

Неодмінним і найважливішим компонентом зеленого чаю є комплекс фенольних з`єднань (чайний танін), що складається з катехинів і галових ефірів. Вони додають напою спрагогамуючі властивості, терпкий смак і красивий колір. Вражаючий спектр дії катехинів. Нормалізація корисної кишкової мікрофлори, придушення речовин, що викликають мутацію клітин і захист, таким чином, від злоякісних новоутворень, зміцнення кровоносних судин і попередження крововиливів, зниження рівня холестеролу в крові, протидія опромінюванню (зелений чай входив в обов`язковий раціон ліквідаторів-чорнобильців). Завдяки антиоксидантним речовинам в чаї нейтралізуються навіть шкідливі дії на ДНК людини!

А зараз ще про одну чарівну властивість катехинів зеленого чаю. Замість болісної дієти, обмеження себе в чомусь смачненькому, можна просто зменшити рівень жиру за допомогою чаювання. Краса! Японські вчені після проведеного над групою повних чоловіків тримісячного експерименту, в ході якого добровольці скинули більше двох кілограмів ваги, вивели оптимальну «порцію» зеленого чаю – не більше 6 чашок в день.

До того ж, на відміну від інших способів розставання із зайвою вагою, зелений чай не діє як пригноблює апетиту. Напій лише збільшує реакції метаболізму і спалює калорії. Крім того, зелений чай дуже ситний, оскільки багатий білком (у його листі може міститися від 15 до 25% протеїну). Можна доповнити чашку чаю вживанням овочів і фруктів і разом з відчуттям насичення відчути зменшення ваги!

Тепер услід за стрункою фігурою залишилося привести до ладу свою шкіру. Антиоксиданти, наявні в чайному листі, зв`язують і нейтралізують вільні радикали, які приводять до старіння і роблять шкіру зморшкуватою. Варто відзначити, що багато засобів по догляду за шкірою включають зелений чай як один з ключових інгредієнтів. Навіть у домашніх умовах досить легко приготувати із зеленого чаю очищуючий лосьйон, маску або тонік.

Приємного і корисного всім чаювання!

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