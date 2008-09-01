Освіченість мами впливає на успішність дитини

До такого висновку прийшли британські дослідники.

Учені, зокрема, вирішили з`ясувати, від яких чинників залежать успіхи школярів в математиці. Відомо, що відвідування дошкільних освітніх установ значно підвищує шанси дитини на швидке засвоєння нового матеріалу. Проте, як показало проведене дослідження, ще більшу роль грає рівень освіти матері школяра і створювані дома умови для його навчання.

Наукова група під керівництвом професора Едварда Мелхьюша з Колледжа Біркбек в Лондоні спостерігала, як виявляються здібності школярів до математики починаючи з 4-річного віку і до 10 років. При цьому дослідників цікавило, як багато часу батьки проводили з своїми дітьми - читали з ними книги, розучували пісні, грали в розвиваючі ігри, де використовуються цифри і предмети різної форми.

Враховувалися й інші чинники, здатні вплинути на розвиток дитини, такі як її вік, прибуток і професія батьків. "Результати показали, що умови навчання дома, ефективність дошкільної підготовки і навчання в молодших класах мають велике значення", - говорить Мелхьюш.

"Найбільший вплив має рівень освіти матері, в цьому немає сумнівів, хоча умови навчання дома і в школі також важливі", - сказав він.

На думку учених, батьки можуть компенсувати недолік своєї освіти, створюючи "сприятливе навчальне середовище" домау. Треба просто багато більше часу проводити з дітьми - гратися, читати, розучувати вірші і пісні, говорять фахівці.

Хоча освітня підготовка матері і соціально-економічний статус сім`ї є ключовими чинниками, дослідження показало, як зосередившись на деяких аспектах життя дітей, таких як доступ до хороших дошкільних установ і шкіл, можна підвищити рівень їх освіти і шанси добитися успіху в житті, резюмував професор Едвард Мелхьюш.

last24.info