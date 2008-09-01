Неприємна хвороба - педикульоз

Без сумніву, батьки вже придбали все необхідне приладдя для навчання та налаштували на успіхи у здобутті знань. Та чи не забули про гігієнічні вимоги? Адже влітку багато дітлахів відпочивали у бабусі в селі або у таборах відпочинку, де не завжди були комфортні умови для того, щоб добре доглянути за собою

Слово педикульоз в багатьох з нас викликає неприємні відчуття. Але згадати про нього все ж таки доведеться. На жаль, кожного року, при обстеженні дітей лікарями на початку навчального процесу в учнів, переважно початкових класів, виявляють завошеність.

Воші — переносники тифу

Оскільки кількість головного педикульозу, навпаки, зростає, то мова піде саме про нього.

Воші протягом свого життя, перебуваючи на тілі людини і живлячись її кров`ю, у своєму розвитку проходять три стадії: яйце (тобто гнида), личинка і статевозріла воша. Яйце має довгасту форму, жовтувато-білого кольору, міцно склеєне з волоссям за рахунок речовини, що виділяє самка.

Головна воша найчастіше живе у волосяній частині голови, в основному на скронях, потилиці, тімені. Тривалість життя дорослої особини 27-38 діб. Самка відкладає на волоссі до чотирьох яєць на день, а за життя, відповідно, - до 160 штук.

Живиться воша кров`ю. Поза тілом людини головна воша живе 24 години, платяна - 7-10 діб. Розповсюджуються паразити, переповзаючи з однієї людини на іншу під час безпосереднього контакту (за хвилину вони долають 20 см), а також при користуванні спільними речами. Розповсюдженню сприяють скупченість населення, недотримання правил особистої гігієни, значні міграційні процеси.

Останнім часом почастішали випадки виявлення педикульозу в дітей, які живуть у нормальних умовах, дотримуються правил особистої гігієни. Це, певною мірою, пояснюється біологічними особливостями вошей. Ці комахи віддають перевагу людям, які часто миють волосся і у яких шкіра на голові, відповідно, чиста. Так вошам легше смоктати кров.

Що робити, якщо виявили педикульоз

Якщо відбулося зараження волосистої частини голови, - дитина жаліється на свербіж переважно у потиличній частині та у скроневих ділянках. На місцях укусів комах з`являється почервоніння, яке згодом непокоїть дитину. В разі виявлення педикульозу треба провести відповідну обробку голови, тобто дезинсекцію. Дуже часто матері, боючись розголосу, самостійно починають лікування, не звертаючись до лікаря, адже для цього зараз є широкий асортимент препаратів: Педикулін, Педицид, Ніттифор, Нітилон, Локодин, Лонцид, 20% водно-мильна суспензія бензилбензоату, 10% водно-мильно-гасова емульсія, 0,15% водна емульсія карбофосу.

Нанесіть на волосся один із вищевказаних препаратів, зав`яжіть голову поліетиленовою хусткою і рушником, витримайте відповідний час згідно з інструкцією. Після цього промийте волосся проточною водою з милом або шампунем і нанесіть теплий розчин 9% столового оцету, зав`яжіть голову поліетиленовою хусткою і рушником, витримайте ще 30 хвилин, прополощіть у проточній воді, після чого вичешіть густим гребінцем загиблих вошей та гниди. Це надзвичайно кропіткий, але важливий процес.

Профілактика педикульозу

Воша не може літати або стрибати, а тільки повзати. Переважно діти, хворі на педикульоз, заражаються тоді, коли вони притуляються один до одного головами. Крім того, передача комах відбувається через висячі рядом головні убори, подушки, ковдри, гребінці, щітки для волосся або м`які іграшки. Коли діти міняються шапками або куртками чи просто вішають їх поруч в дитячому садку чи школі, воші легко переходять від одного господаря до іншого.

Якщо ви вирішили підстригти малюка у перукарні, не поспішайте садовити його у крісло; спочатку придивіться, чи обробляють тут інструменти для стрижки волосся після того, як зробили зачіску попередньому відвідувачу. У громадських місцях, транспорті та просто на вулиці намагайтеся триматися подалі від неохайних людей. Якщо ви придбали річ, яка вже була у використанні, перед тим як її надягти, продезинфікуйте, а потім ще й ретельно виперіть.

20minut.ua/news