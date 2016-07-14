Біля ВР медики з Чорнобиля вимагають виплатити борги по зарплаті
Біля Верховної Ради працівники державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина №16 МОЗ України” міста Чорнобиль вимагають виплатити їм борги із зарплати.
Як передає кореспондент УНІАН, на площі перед ВР зібралося близько 20 людей в медичній формі. За словами учасників акції, зарплату їм не виплачують вже 7 місяців.
Медики стукають металевим медичним інвентарем об паркан на площі перед парламентом.
Вони також тримають плакати з гаслами: “Депутати! Не знищуйте медицину зони відчуження”. Також на їхніх транспарантах міститься вимога проголосувати законопроект №4450, який, за їхніми словами, допоможе вирішити питання фінансування цього медичного закладу.
Читайте такожПорошенко запропонував волонтеру стати заступником міністра охорони здоров’я
У зверненні медиків зазначається, що це єдиний медичний заклад зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, і відсутність фінансування закладу “унеможливило надання якісної медичної допомоги працівникам зони відчуження - 12,5 тис. осіб”.