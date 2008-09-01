У тютюні знайдено найпотужніший радіоактивний елемент

У тютюні виявили полоній-210 Дослідники з американського Стенфордського університету й клініки Maйo у Рочестері виявили, що в тютюні міститься найсильніший радіоактивний елемент полоній-210.

Але ж саме цей елемент, на думку британських фахівців, став причиною загибелі у Великобританії офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який помер у листопаді 2006 року.

Те, що в тютюні й тютюновому димі міститься такий сильний радіоактивний елемент, як полоній-210, виробники тютюну замовчували.

"Основні виробники тютюну виявили, що полоній входить до складу тютюну й тютюнового диму більше 40 років тому й намагалися, але безуспішно, вилучити цей радіоактивний елемент зі своєї продукції", - говорять учені.

Вони також повідомляють, що тютюнові компанії спеціально приховували цю інформацію, щоб уникнути більшої інформованості людей про радіацію, яка міститься в сигаретах.

Як повідомляє швейцарське видання Temps, бажання сховати ці дані було настільки велике, що тютюнові компанії продовжували замовчувати це питання навіть тоді, коли виявилося, що концентрація радіоактивного елемента в сигаретному димі у два або три рази менша первісних оцінок.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), хвороби, пов`язані з палінням, забирають життя однієї людини кожні шість секунд, убиваючи в середньому по 5,4 мільйони людей у рік.

Що стосується України, то вона перебуває на другому місці у світі по кількості курців - у нашій країні на одну людину доводиться понад 2500 викурені сигарети в рік або 7 щодня.

РИА Новости