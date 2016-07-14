ВР збільшила видатки на меддопомогу працівникам зони відчуження навколо ЧАЕС
Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про державний бюджет України на 2016 рік» (щодо збільшення видатків на надання медичної допомоги працівникам зони відчуження за рахунок резерву коштів медичної субвенції)».
ВР збільшила на понад 10 млн грн видатки на меддопомогу працівникам зони відчуження навколо ЧАЕС / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (№ 4450) проголосували 252 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Зокрема, законом збільшено видатки на суму 10 050,9 тис. грн для надання медичної допомоги працівникам зони відчуження за рахунок перерозподілу резерву коштів медичної субвенції.
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В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 16 Міністерства охорони здоров'я України» (м. Чорнобиль, Київська обл.) була вилучена із переліку видатків на охорону здоров’я, що здійснюються з державного бюджету України, та передана на фінансування з місцевого бюджету. При цьому зазначається, що зона відчуження адміністративно перебуває у складі Іванківського району Київської області. Ця територія Київщини найбільш радіоактивно забруднена внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, там склалися несприятливі соціально-економічні, екологічні умови, є дефіцит розвитку, на сьогодні її можна вважати депресивною. В записці сказано, що СМСЧ № 16 обслуговує виключно працівників зони відчуження, які працюють вахтовим методом, і є мешканцями усіх регіонів України, чисельністю більше 9380 осіб. «Але у формульному розрахунку місцевого бюджету Іванківського району ні в 2015 році, ні в 2016 році відповідні додаткові обсяги медичної субвенції для СМСЧ № 16 на забезпечення надання медичної допомоги не передбачені», - підкреслюється в записці.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку біля парламенту відбувалася акція працівників Спеціалізованої медико-санітарна частина № 16 із Чорнобиля, які вимагали ухвалення відповідного закону в парламенті. Цей законопроект був у порядку денного засідання, але він мав розглядатися пізніше. Водночас за рішенням парламенту був перенесений для розгляду на початок ранкового засідання. Депутати під час виступу в парламенті зазначали, що працівники цієї санітарної частини вже понад 7 місяців не отримують заробітну плату.