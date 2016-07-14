ВР збільшила видатки на меддопомогу працівникам зони відчуження навколо ЧАЕС

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (№ 4450) проголосували 252 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, законом збільшено видатки на суму 10 050,9 тис. грн для надання медичної допомоги працівникам зони відчуження за рахунок перерозподілу резерву коштів медичної субвенції.

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В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 16 Міністерства охорони здоров'я України» (м. Чорнобиль, Київська обл.) була вилучена із переліку видатків на охорону здоров’я, що здійснюються з державного бюджету України, та передана на фінансування з місцевого бюджету. При цьому зазначається, що зона відчуження адміністративно перебуває у складі Іванківського району Київської області. Ця територія Київщини найбільш радіоактивно забруднена внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, там склалися несприятливі соціально-економічні, екологічні умови, є дефіцит розвитку, на сьогодні її можна вважати депресивною. В записці сказано, що СМСЧ № 16 обслуговує виключно працівників зони відчуження, які працюють вахтовим методом, і є мешканцями усіх регіонів України, чисельністю більше 9380 осіб. «Але у формульному розрахунку місцевого бюджету Іванківського району ні в 2015 році, ні в 2016 році відповідні додаткові обсяги медичної субвенції для СМСЧ № 16 на забезпечення надання медичної допомоги не передбачені», - підкреслюється в записці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку біля парламенту відбувалася акція працівників Спеціалізованої медико-санітарна частина № 16 із Чорнобиля, які вимагали ухвалення відповідного закону в парламенті. Цей законопроект був у порядку денного засідання, але він мав розглядатися пізніше. Водночас за рішенням парламенту був перенесений для розгляду на початок ранкового засідання. Депутати під час виступу в парламенті зазначали, що працівники цієї санітарної частини вже понад 7 місяців не отримують заробітну плату.