Українські матусі не хочуть годувати своїх дітей груддю

В Україні проводиться конкурс з оригінальною назвою, яка викликає теплу усмішку – “Найсмачніша у світі циця-2008”. Ініціатор конкурсу – директор Ужгородського Центру розвитку сім’ї “Калейдоскоп” Ольга КАРАБІНЬОШ розповіла кореспонденту УНІАН, що ця акція викликана загрозливою тенденцією – усе більше молодих мам відмовляються годувати дітей грудьми. В усьому світі традиційно у серпні проводять тижні підтримки годування дітей грудьми, а у нас цей рух розпочинається з фотоконкурсу(www.kaleydoskop.org.ua).

До 10 вересня на сайті триватиме голосування відвідувачів – так визначиться фото-переможець.

Згідно з медичними дослідженнями, 95-97% жінок можуть годувати своє дитя грудним молоком. Але фактично лише третина малюків до шести місяців є на грудному вигодовуванні, а ближче до першого року життя таких залишаються одиниці. Чому мами відмовляють своїм дітям у грудях? Більшість матусь пояснюють, що у їхніх родинах жінки не є “молочні”, тому і їх самих мами годували недовго. До того ж чимало молодих жінок хочуть якнайшвидше повернутися на роботу... Мама і дитя – це тандем зі своїми правилами і потребами. Дитина прагне задовольнити свій смоктальний рефлекс. І хоча тут виділяють дві різні речі – потребу у їжі і потребу у заспокоєнні, для малюка найгармонійніше це поєднується в одному – маминій циці. Для фізіологічного здоров’я маляти мамине молоко найкраще, але це ще й психологічний комфорт, котрий закладається на майбутнє людини.