Уряд звільнив звинуваченого у хабарництві очільника ДержСЕС Протаса

Згідно з розпорядженням уряду №483-р від 13 липня, Протас був звільнений від обов'язків заступника голови Держсанепідслужби на підставі пункту 1, частини 1 закону про державну службу, у якому йдеться про звільнення посадових осіб у зв'язку зі скороченням чисельності або штату державних службовців, ліквідацією або реорганізацією державного органу.

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Як повідомляв УНІАН, головного санітарного лікаря України Протаса затримали 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання 400 тис грн бюджетних коштів. Разом з Протасом було затримано начальника департаменту Державної санітарно-епідеміологічної служби Чепурного.

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Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.368 ККУ.

2 липня Солом’янський суд м. Києва обрав запобіжний захід Протасу у вигляді сплати понад 413 тисяч гривень застави.Таким чином суд відмовив стороні обвинувачення обрати для Протаса запобіжний захід у вигляді арешту, скориставшись альтернативним запобіжним заходом.