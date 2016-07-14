Кабмін оприлюднив розпорядження про усунення Василишина з посади заступника глави МОЗ

На Урядовому порталі оприлюднено розпорядження Кабінету міністрів про відсторонення затриманого за хабарництво Романа Василишина від виконання обов'язків заступника міністра охорони здоров'я – керівника апарату.

Розпорядження №485-р датоване 13 липня.

Нагадаємо, 8 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про відсторонення Василишина з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Читайте такожЗатриманий заступник міністра Василишин ховав хабарі на дачі своєї дочки Як повідомляв УНІАН, Василишина разом з головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою в хабарництві. Під час обшуку у них було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн і 2,5 тис. євро.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн поборів тільки з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якого він був раніше.

Читайте такожЗаступник міністра охорони здоров'я Василишин вийшов з СІЗОУ той же день Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 2 млн 856 грн. 11 липня УНІАН в Управлінні СБУ в м.Києві та Київській області повідомили, що за нього внесли заставу.