Відмова від ліфту продовжує життя

Доведено наукою: люди, яким доступні не всі блага цивілізації, живуть довше і краще за інших.

Ходити по сходах пішки набагато корисніше, ніж кататися на ліфті - це річ цілком очевидна. І проте підйомники в супермаркетах і ескалатори в метро як і раніше переповнені, і особливого напливу охочих оздоровитися на сходинках не спостерігається. Щоб зробити сенс ходіння по сходах менш ефемерним і конкретизувати користь цього заняття для нашого здоров`я, учені провели такий нескладний експеримент.

Протягом декількох років вони спостерігали за людьми, що працюють в будівлях без ліфтів, регулярно знімаючи їх основні показники. З`ясувалося, що постійне ходіння по сходах значно скорочує жирові відкладення, тонізує м`язи і нормалізує кров`яний тиск без всяких додаткових навантажень і дієт. До того ж, серед тих, кому підніматися по сходах доводилося регулярно, смертність була нижча середньою по країні аж на 15%.

Це спостереження особливе актуально для сучасних клерків і менеджерів, які проводять більшу частину дня сидячи за комп`ютером. Три-чотири пробіжки по сходах в добу цілком компенсують сидячий спосіб життя, і це підтвердила ще одна група дослідників з Женевського інституту медицини, яка провела ще один експеримент. Медики попросили 77 своїх колег, що займаються науковою діяльністю, користуватися виключно сходами протягом трьох місяців.

Після закінчення 12 тижнів, учені заміряли показники випробовуваних, і ось які результати вони отримали. Об`єм легенів у пацієнтів збільшився в середньому на 8,6%, а об`єм талії, навпаки, зменшився - на 2%, на 2% також впали вага і об`єм жирових відкладень, на 2,3% - кров`яний тиск, на 3,9% - рівень холестерину. І це в такі короткі терміни. Помножте ці цифри хоч би на чотири і уявіть, яких результатів можна добитися за рік.

"Це дослідження - далеко не сенсація, проте воно допоможе багатьом зайнятим людям підтримувати себе у формі без особливих тимчасових і грошових витрат", - говорить кардіолог професор Адам Тіммінс.

Ще один аргумент на користь ходіння по сходинках приводять учені з Великобританії, що дослідили дію регулярних навантажень на розвиток скелета. За їх даними, такі вправи, як стрибки, присідання і ходіння, по сходах укріплюють кістки і бережуть нас від таких напастей, як остеопороз і різні травми.

Причому у чоловіків ходіння по сходинках благотворно позначається на загальній масі скелета, а у жінок особливо укріплює хребет і кістки тазу. Адже саме ця область більше всього страждає від вікових змін і травм.

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