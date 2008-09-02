Здатність мати потомство залежить від апетиту?

Співробітники Інституту біологічних досліджень Салка встановили, що порушення апетиту може стати причиною появи проблем з репродуктивною функцією організму. Вся річ у тому, що за апетит і вагу тіла відповідає той же ген, що і за здібність до розмноження.

Цей ген носить позначення TORC 1. Він грає ключову роль в нервовій регуляції обміну речовин. Саме від його роботи залежить, скільки ми їмо, а також чи можемо ми народити потомство.

Був проведений експеримент на мишах, в ході якого учені спеціально вивели декілька гризунів, у яких ген TORC 1 був відсутній. В результаті всі тварини народилися цілком здоровими, але вже у віці восьми тижнів стали стрімко набирати зайву вагу. Крім того, дослідники виявили, що всі ці миші не залежно від статі не здатні до розмноження.

Експерти вважають, що причина в тому, що за відсутності гена TORC 1, відчуття голоду не «вимикається». В результаті постійне переїдання приводить до ожиріння, і організм вже не одержує сигналу про готовність до розмноження.

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