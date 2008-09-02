У Києві демонтували кіоск з шаурмою, де отруїлися 20 осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за словами головного державного санітарного лікаря Києва Ірини КОЗЛОВОЇ, торгівлю шаумою в даному кіоску було заборонено ще 15 серпня цього року внаслідок планової перевірки, але власник МАФу проігнорував відповідну постанову. В результаті виник спалах групового кишкового захворювання сальмонельозом 21 особи, які купували шаурму у даному кіоску.

Причиною виникнення спалаху, як свідчать результати епідеміологічного розслідування, стала недоброякісна сировина, порушення технології приготування та антисанітарні умови виготовлення продукції.

«Ми закликаємо киян не купувати шаурму, хот-доги та іншу продукцію у МАФах. За липень-серпень цього року під час рейдів санепідемслужби міста обстежено 710 МАФів, з яких майже половина не мають ніяких узгоджень з держсанепідемслужбою і на яких виявлено ряд грубих порушень санітарного законодавства», – повідомила І.КОЗЛОВА.

За її словами, про результати перевірки поінформовані голови районних адміністрацій Києва, на порушників накладено штрафи, тимчасово призупинена робота близько ста об’єктів.

Як нагадує прес-служба КМДА, перевірку законності встановлених у місті малих архітектурних форм інтенсивно проводить Головне управління контролю за благоустроєм міста разом з іншими службами КМДА. В результаті перевірок незаконні МАФи масово демонтуються. Наразі від скупчень кіосків вивільнено території поблизу станцій метро «Чернігівська», «Видубичі» тощо.