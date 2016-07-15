Мінсоцполітики заявив про нові наміри захистити українців на окупованих територіях

Як повідомила прес-служба відомства, про це сказав міністр соцполітики Андрій Рева під час зустрічі з послами дипломатичних місій країн «Великої сімки».

«Але уряд самотужки не зможе вирішити проблеми на окупованих територіях, - сказав міністр - Необхідно, щоб до цього певними винесеними й прийнятими рішеннями підключились і депутати Верховної Ради».

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Він також наголосив, що ситуація на Донбасі була б давно розв’язана, якби це була лише внутрішньо українська проблема.

«На окупованих територіях не дотримуються фундаментальні права людини: право на життя, особисту безпеку, власність, на соціальний захист. Ми постійно перебуваємо в режимі пошуку виходу із проблемних моментів у розрізі соціальних виплат ВПО. Але загалом, щодо мешканців Донбасу, то тут є дві окремі проблеми. Перша, це проблема ВПО, котрі мешкають на підконтрольній Україні території. І друга – ситуація з тими, хто залишився на окупованих ворогом територіях. І остання повинна вирішуватись так, як це прописано в Мінських домовленостях. Соціальні права на Донбасі мають відновлюватись разом із іншими вищезазначеними фундаментальними правами людини. Ці проблеми мають конфліктні складові й ми вирішуватимемо їх в рамках законодавства та співпраці з громадськими організаціями», - підкреслив міністр.

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Координатор з надання допомоги Посольства США в Україні Джоанна Вагнер наголосила на необхідності дотримання і в подальшому Мінських домовленостей.

«Ми разом з вами тужимо за кожним убитим українцем, але втрати терплять і ВПО, а це розриває цілісну тканину України. Вважаю, що виходом для вас є дотримання і надалі Мінських угод. Також ми визнаємо, що ви намагаєтесь знайти рішення для полегшення ситуації переселенцям. Водночас ті, хто залишився за межею розмежування, кажуть, що дуже потребують підтримки української держави», - зауважила Вагнер.