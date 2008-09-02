Чим загрожує роздратування?

Часом всі стикаються з тим, що стають дуже нервовими, зриваються по дурницях і ніяк не можуть справитися з емоціями.

Роздратування – це природне почуття людини. Але звідки воно береться? Чи можна боротися з цією напастю? Якщо ви гарячкуєте, значить, ви показали своїй підсвідомості «зелене світло» і дозволили йому діяти так, як йому заманеться. Ви самі дозволяєте своїй підсвідомості випліскувати роздратування. Яким би воно не було, але воно завжди емоційно забарвлене.

В деяких випадках, коли ситуація повністю виходить з-під вашого контролю, роздратування може придбати навіть відтінок злості, агресії або ненависті.

При цьому, у людини з`являється бажання якщо не кинутися бій, то хоч би виплеснути емоції, що накипіли, які буквально починають душити, у вигляді гучного крику або різкого руху.

Найчастіше роздратування є наслідком невідповідності між тим, що ви хочете і тим, що маєте. Спочатку ця невідповідність спонукає людину до активних дій, але якщо поставлене завдання з якихось причин не можна здійснити, то виникає роздратування, як прояв внутрішнього незадоволення і незадоволеності. Роздратуванню властиво рости прямо пропорціонально нездатності людини здійснити власні потреби. У результаті перед людиною встає вибір: або продовжувати свої спроби добитися бажаного, або просто змиритися з думкою про те, що бажане поки нездійсненно.

Слід сказати, що час від часу кожній людині не просто властиво, але і необхідно гарячкувати, адже це природна реакція організму на внутрішнє незадоволення і якщо ці емоції не випліскувати, то можна здорово нашкодити собі.

Звичайно, більшість людей навчилися стримувати свої емоції і в повсякденному житті надягати маску добродушності, ввічливості, безпристрасності. Але, коли нам щось категорично не подобається, а ми намагаємося мило посміхатися, коли все всередині бушує, то недовго і потрапити до лікарні, а все через те, що ми вчасно не виплеснули свої емоції.

Психологи вивели три правила утихомирення дратівливості, які допоможуть вам справлятися з цим відчуттям.

Правило 1. Необхідно вчитися володіти собою і своїми емоціями. Коли людина роздратована, перестає контролювати свої вчинки і емоції, тому може зробити те, про що надалі йому дуже сильно доведеться пошкодувати. Не давайте роздратуванню захопити ваші відчуття і розум, хай воно буде поверхневим, таким, яке ви зможете відсунути убік, як тонку непотрібну ширму.

Правило 2. Роздратування з`являється тоді, коли ви дозволяєте собі нервувати. Зазвичай люди нервують тоді, коли стикаються з ситуацією, яку не можуть змінити, але миритися з цим не хочуть. Навчіться миритися з неминучим і з тим, що ви не в змозі змінити, тоді і у роздратування буде менше приводів.

Правило 3. Для того, щоб боротися з роздратуванням, необхідно зрозуміти, які саме внутрішні потреби і вимоги ви не можете задовольнити. Після того, як ви це зрозумієте, починайте роботу над собою. Наново вчиться сприймати предмети навколишньої реальності, вчиться радіти і спокійно переживати невдачі. Змінивши своє ставлення до різних ситуацій ви зможете контролювати своє роздратування.

Слід також зазначити, що існує ряд захворювань, які також супроводжуються підвищеною дратівливістю. Це такі захворювання, як: простуда, грип, втома, депресія, стрес, передменструальний синдром, тривога, зловживання ліками або алкоголем, діабет, хвороба Альцгеймера, шизофренія, інсульт, захворювання щитовидної залози, пухлини головного мозку.