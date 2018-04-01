Обережно: варикозна хвороба нижніх кінцівок!

Варикозна хвороба нижніх кінцівок (ВХНК) - захворювання з прогресуючим перебігом, що спричиняє незворотні зміни у поверхневих, комунікаційних і глибоких венах, а також шкірі, підшкірній клітковині, м`язах, кістковій і нервовій тканинах. Назви-синоніми: "варикозна хвороба", "варикозне розширення вен", "варикозний симптомокомплекс".

ВХНК - поширене у всіх країнах світу захворювання, яким страждає в середньому 15-20% населення. Частіше зустрічається у осіб молодого віку. Захворюваність серед жінок в 2-3 рази більше, ніж серед чоловіків. У 60-90% жінок перші ознаки ВХНК виявляються під час вагітності.

Єдиної загальновизнаної теорії етіології і патогенезу ВХНК немає. Найпоширенішими причинами вважають спадкову, механічну, гормональну, інфекційно-алергічну, нейротрофічну і теорію неспроможності клапанів. Більшість рахують ВХНК поліетіологічним захворюванням, в розвитку якого провідне місце займають вроджена слабкість венозної стінки і високий венозний тиск нижніх кінцівок.

ВХНК зустрічається тільки у людини. Це обумовлено вертикальним положенням тіла, впливом гідростатичного і гідродинамічного венозного тиску на клапанний апарат і стінку вен кінцівки. Досить високий стовп крові в безклапанних нижньою порожнистою і клубових венах згубно впливає на венозну стінку нижніх кінцівок. Проте за наявності вираженого венозного тонусу і повноцінних клапанів в глибоких венах кінцівки гідростатична венозна гіпертензія повністю компенсується. ВХНК розвивається на грунті вродженої слабкості м`язових і еластичних елементів стінок вен, які насилу витримують тиск і під дією додаткових несприятливих чинників (важка фізична робота в положенні стоячи, вагітність, запори і ін.) і поступово варикозно розширюються. Всі здорові люди з підвищеним венозним тиском нижніх кінцівок схильні до ВХНК. Якщо флебогіпертензію супроводжує вроджене недорозвинення і слабкість сполучної тканини, стінок і клапанів вен або інші чинники, що зумовлюють флебогіпертензії та ушкоджувальні стінки вен (інфекційні хвороби, тромбофлебіт, ендокринні порушення і ін.), то розвивається ВХНК.

Частота ВХНК у вагітних складає 20-40%, з них у 60% її розвитку передували порушення менструального циклу, пізніше настання менструацій, альгодисменорея, гіперполіменорея, ациклічні маткові кровотечі. Утруднення венозного відтоку з нижніх кінцівок при вагітності обумовлене в основному трьома причинами: 1) тиском збільшеної матки на клубові судини; 2) посиленням відтоку крові від плацентарного відділу матки з перевантаженням внутрішньою і загальною клубових вен і порушенням відтоку крові з кінцівок; 3) зниженням тонусу венозної стінки і фізіологічним розширенням вен внаслідок гормональних зрушень.

Дисгормональна перебудова вікового характеру також обтяжує або провокує розвиток ВХНК. Про це свідчать спостереження за ураженням вен в період статевого дозрівання або, навпаки, в клімактеричний період.

Лікування ВХНК має бути комплексним, індивідуальним і тривалим. Основним і радикальним в лікуванні є мотивоване хірургічне втручання, коли усувають варикозні вени і створюють умови для відновлення нормальної функції вен і всієї кінцівки.

У комплексному лікуванні важливе місце належить консервативним методам. До операції або лікування флебосклеризувальними засобами багатьом хворим показано консервативне лікування з метою усунення набряку, санації екземи, дерматиту, тромбофлебіту, целюліту, піодермії, виразок і т.д. Після хірургічного втручання необхідне тривале спостереження і доліковування в амбулаторних умовах. Багато хто з цих хворих потребує санації післяопераційних набряків, запальних инфильтратов, незаживаючих нагниваючих післяопераційних ран, краєвих некрозів і т.д. Під час вагітності ВХНК рекомендується лікувати консервативно. Консервативному лікуванню підлягають хворі з незначним розширенням вен I ступеня і хворі, у яких варикоз спроводжується ендартериїтом і оклюзією артерій нижніх кінцівок.

Дуже старих людей, осіб, які відмовляються від хірургічного лікування, і хворих, яким хірургічне лікування і флебосклеризивна терапія протипоказані через супутні захворювання, слід лікувати тільки консервативно. Мета такого лікування - попередити прогресування захворювання і розвиток ускладнень, зменшити набряки, біль, свербіння, сприяти зменшенню флебогіпертензії і порушень венозного кровообігу.

Бичков с.А., д.м.н.,

професор кафедри хірургічних хвороб Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

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