Україна співпрацюватиме з Кувейтом у медичній сфері
Фахівці МОЗ України провели зустріч з представниками Національної Асамблеї Держави Кувейт.
Як повідомили УНІАН у МОЗ, представники кувейтської делегації висловили зацікавленість щодо обміну досвідом та розробленні нових освітніх стратегій між державами.
Також йшлося про можливості працевлаштування лікарів та медичного персоналу Держави Кувейт в Україні, підготовки спеціалістів різного профілю на базі українських медичних вузів. Заступник Міністра Роман Ілик запевнив у готовності МОЗ всіляко сприяти у реалізації співпраці в цьому напрямку.
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Він закликав до посилення співробітництва у фармацевтичному секторі. "Динамічний розвиток власних виробничих потужностей ліків відповідає світовим стандартам, що дозволяє говорити про розвиток експортних можливостей та розгляду пропозицій", - сказав Ілик.