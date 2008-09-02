Якщо болить у грудях

Дуже багато жінок стикаються з біллю у молочних залозах. Причин для цього багато, зокрема, гормональні зміни в організмі в період менструації, утримання рідини в організмі під час менструації, вагітність, ушкодження молочних залоз, рідко причиною болю може стати таке захворювання, як рак молочних залоз.

Окрім перерахованих вище причин, необхідно також відзначити, що болі можуть виникати при грудному вигодовуванні, при інфекції грудей. Існує ще ряд причин, які можуть спровокувати болі. Слід зазначити, що якщо больові відчуття не зникають протягом довгого часу, то необхідно звернутися до лікаря, щоб визначити причину нездужань.

На прийомі у лікаря вам будуть поставлені питання, які допоможуть фахівцеві поставити діагноз. Лікар запитає у вас, яку саме біль ви відчуваєте і в якому місці. Фахівець обмацає ваші груди, щоб перевірити, чи немає в ній ущільнень.

Якщо вам ще немає 35 років і лікар не знайшов ніяких відхилень, то подальше обстеження може і не знадобитися, але якщо вам вже більше 40, то цілком можливо, що фахівець відправить вас на мамографію (рентгенівське обстеження грудей).

Якщо в ході обстеження лікарем були виявлені ущільнення, то вам швидше за все буде призначено пройти одне або декілька обстежень: мамографію, сонограмму грудей – це безболісне обстеження, в ході якого для отримання знімка використовуються звукові хвилі, біопсію грудей (з грудей береться шматочок тканини і досліджується під мікроскопом).

Існує декілька способів лікування болю в грудях. Після того, як буде поставлений діагноз, вам потрібно обговорити з лікарем, який метод терапії буде для вас оптимальним.

Окрім випадків, які прийнято вважати «типовими» існують і «нетипові», при яких може бути призначено і «нетипове» лікування.

При цьому слід зазначити, що доказів того, що ці засоби реально діють, у сучасної медицини немає, хоча деяким жінкам ці ради і допомагають позбавитися болів в грудях.

До «нетипових» способів лікування болю у молочних залозах є:

1. Виключення з раціону напоїв, що містять кофеїн.

2. Зменшення кількості споживаної солі. Цей метод вважається дієвим в тих випадках, коли болі в грудях викликані скупченням рідини в організмі. Найчастіше це може спостерігатися при менструаціях. Сіль, як відомо, сприяє утриманню рідини, тому її споживання необхідно обмежити.

3. Прийом вітаміну В6 і Е.

4. Прийом діуретиків.

Якщо ви дотримуватимеєтеся рекомендацій лікаря і регулярно приймаєте прописані препарати, то, як буває в більшості випадків, біль пройде через кілька місяців.

У деяких випадках для поліпшення стану потрібний кілька тижнів. Головне, не відкладайте візит до лікаря. Пам`ятайте, що чим раніше ви приступите до лікування, тим більше шансів у вас вилікуватися без всяких неприємних наслідків.

Крім того, жінкам, які вже відзначили свій сороковий день народження, необхідно бути особливо уважними. Приділяйте більше уваги стану свого здоров`я. Регулярно відвідуйте лікаря і робіть мамографію.