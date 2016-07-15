В Україні проблеми з поставками ліків: від міжнародних організацій вимагають пояснень

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка», про це під час брифінгу у парламенті заявила депутат від «БПП», голова Комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

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“Вкотре хочу підняти проблему відсутності ліків у лікарнях. 19 березня 2015 року був прийнятий закон, який дав можливість Україні протягом 2015-2019 років здійснювати державні закупівлі ліків із залученням спеціалізованих міжнародних організацій. Цей закон було спрямовано на усунення корупційних схем, які працювали в Міністерстві охорони здоров’я, і тих схем, які дозволяли заробляти надприбутки українським посередникам, які працюють на фармацевтичному ринку. Однак, незважаючи на прийняття цього закону, Міністерство охорони здоров’я передало міжнародним організаціям лише половину своїх коштів, а саме лише 2 млрд грн”,- наголосила Богомолець.

За її словами, профільний комітет ВР виявив недоліки, які пов’язані з тим, що деякі міжнародні організації не здійснили своєчасно поставки препаратів, і на сьогодні поставлено в Україну 52% з того, що мало бути поставлено в повному обсязі.

“Тому ми готуємо запити на СБУ, МВД щодо цих міжнародних організацій. Також чекатимемо від центральних офісів цих організацій роз'яснень і пояснень, чому склалася така ситуація з поставками ліків в Україну. Також ми вимагаємо, аби в Міністерстві охорони здоров’я було проведено службове розслідування ситуації, яка виникла”, - наголосила Богомолець.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році МОЗ уклало угоди про закупівлю ліків, вакцин та антиретровірусних препаратів з ЮНІСЕФ, ПРООН та британським агентством Crown Agents.

Міністерство планувало цього року передати усі закупівлі міжнародним організаціям, що повинно забезпечити доступ до лікарських препаратів значно ширшому колу пацієнтів.