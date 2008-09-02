Стресова шкіра – що це?

Зараз все частіше можна почути таке поняття, як стресова або міська шкіра. Але що це за шкіра така? І як за нею потрібно доглядати? А головне, яку шкіру можна назвати стресовою?

Насправді, все просто. Ні для кого не секрет, що наша шкіра є своєрідним індикатором нашого стану. Коли у нас з’являються проблеми, наша шкіра реагує на них першою. Реакція може бути найрізноманітнішою: поява прищів, лущення, запалення, зміна кольору шкіри тощо. Шкіру, яка реагує на зовнішні або внутрішні подразники, і називають стресовою або міською.

Чи можна уникнути стресів? Повністю уникнути стресових для шкіри ситуацій неможливо, оскільки існують чинники, вплинути на які ми не можемо. Але, цілком в наших силах значно скоротити кількість цих самих стресових ситуацій.

Так, наприклад, ми не може вплинути на вологість повітря, перепади температури, погоду, клімат, але ми можемо скоротити час, проведений під пекучим сонцем, можемо відмовитися від прийому алкоголю і куріння, можемо перейти на правильний косметичний догляд за шкірою, правильно харчуватися і приділяти достатньо часу сну.

Звичайно, крім зовнішніх чинників, що викликають стрес, є і внутрішні, такі як хронічні захворювання, генетичні особливості, тип нервової системи, гормональні порушення. Найбільш сильним стресом для шкіри є клімактеричний період.

В даний час навіть з`явився особливий напрям в косметології – косметологія клімактерії. Тут використовуються особливі методики, препарати, підходи. Часто для вирішення проблеми необхідна співпраця дерматолога і гінеколога-ендокринолога. Загалом, робота із стресовою шкірою полягає в основному в тому, щоб знайти причину проблем і усунути її.

Найбільш поширеними реакціями шкіри на стрес є поява зморшок, втрата еластичності, постійне відчуття стягнутості, лущення, висипання, тьмяний колір обличчя. Нерідко до всіх перерахованих ознак додається також підвищена чутливість шкіри, у тому числі і на зміни температур. Можуть з`явитися алергічні реакції.

Регулярний догляд за шкірою повинен бути комплексним. Відвідувати дерматолога-косметолога вам доведеться раз на два тижні, крім того, необхідна консультація дієтолога, який складе вам оптимальну програму харчування.

Необхідні процедури - мезотерапія, вакуумний масаж, ультразвукова терапія, мікроструми, масаж, міостимуляція тощо. Крім догляду за шкірою обличчя можуть застосовуватися і загальні процедури догляду за тілом, які допоможуть поліпшити результат, налагодити сон, заспокоїтися.

Жінкам з проблемною або в`янучою шкірою слід пам`ятати, що в гонитві за красою дуже важливо не погіршити стан шкіри.